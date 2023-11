La promessa/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Jimena e Manuel sposi, Jana distrutta

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 2 novembre, ci svelano che è tutto pronto nel minimo dettaglio per il matrimonio di Manuel e Jimena. Pertanto, i desideri di Cruz diventeranno realtà. Manuel accetterà questo nuovo passo nella sua vita, nonostante la proposta che suo padre gli ha fatto. Infatti il Duca gli aveva rivelato che con i soldi dell’eredità hanno abbastanza denaro per la famiglia, quindi non è necessario che lui vada in fondo alle nozze. La risposta di Manuel è stata però ferrea: lui ama Jimena e vuole andare all’altare con lei. Tuttavia, questa cerimonia è segnata dall’atteggiamento dei Duchi. Sebbene all’inizio rifiutassero categoricamente questo matrimonio, date le circostanze sono costretti ad accettare il desiderio della figlia.

Intanto, Catalina e Jana sono frustrate per non essere riuscite a convincere Manuel a non sposare Jimena. La nostra protagonista cercherà di fermare la cerimonia con un ultimo tentativo disperato, che non servirà a nulla: marito e moglie avranno già pronunciato il fatidico sì, e saranno ufficialmente sposati. Jana vede la felice coppia da lontano, dubitando se sia il caso di interrompere il matrimonio e di togliere finalmente la benda dagli occhi di Manuel. Jana deciderà di lasciar andare il suo grande amore, ormai perduto per sempre…

La promessa, anticipazioni del 2 novembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che i preparativi per il matrimonio fanno emergere molte più differenze tra Rómulo e Don Gregorio. Lo scontro tra i maggiordomi sta per oltrepassare ogni confine. Pia cerca di tranquillizzare i due, mettendosi in mezzo, ma senza ottenere i risultati sperati. A quel punto interviene anche Mauro e, grazie all’aiuto della cameriera, riescono ad evitare un disastro. Tra i due maggiordomi è oramai guerra aperta, specialmente per Don Gregorio che non ha perdonato l’uccisione di suo fratello da parte di Don Rómulo. Il terribile maggiordomo ha ancora un asso nella manica, e ben presto non esiterà a svelare il grande segreto che nasconde da tempo.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro si diploma e tutti ne sono felici, tranne Lorenzo che è più interessato a conoscere l’eredità del barone. Catalina mostra a Manuel l’aereo che ha organizzato con l’aiuto di Jana. Tuttavia, la reazione di Manuel è molto diversa da quella che si aspettava. Manuel afferma che la sua passione per gli aerei appartiene al passato. Catalina lo dice a Jana, e quest’ultima è disperata; deve parlarne assolutamente di persona con lui. Il confronto tra i due deprime ancora di più la domestica, che viene poi consolata da Maria: forse c’è ancora tempo per fermare le nozze, che sono in pieno svolgimento. Jana deve solo consegnare a Manuel una lettera. Alonso ha cercato di fermare le nozze tra Jimena e suo figlio, ma quest’ultimo si era mostrato molto deciso a continuare.











