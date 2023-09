La promessa/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Jana chiede aiuto a Catalina per…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 20 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 20 settembre, ci svelano che Jana continua ad avvicinarsi a Curro dopo aver capito che il ragazzo viene maltrattato dal padre. La giovane domestica è sempre più coinvolta nel signorino tanto da esser decisa a ricostruire il suo aereo per ricordargli la passione per il volo. Per raggiungere il suo scopo ha però bisogno di denaro, quindi chiede l’aiuto di Catalina. E non è detto che quest’ultima possa decidere di aiutarla. Curro, invece incoraggiato proprio da Jana, prende la decisione di chiedere spiegazioni al padre sul perché lo tratti così male. Nonostante i suoi sforzi, il giovane non riesce a raggiungere il suo obiettivo, poiché Lorenzo sembra essere una persona dall’animo oscuro ed è difficile comprenderlo.

Anzi, come risposta ottiene un’altra dimostrazione di violenza da parte del padre. Inoltre, il cognato di Cruz continua ad accusarla di approfittare dell’invalidità della sorella per distribuire a suo piacimento i beni del barone.

La promessa, anticipazioni del 20 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che la marchesa non sopporta più la presenza di suo cognato ma, per la prima volta, si rende conto di trovarsi di fronte a qualcuno altrettanto cattivo o peggiore di lei. Nel frattempo, Lope scopre un segreto che potrebbe ferire terribilmente Maria. Il Ruíz ha ricevuto notizie in merito dal fronte che gli riferiscono come Salvador sia stato catturato dai nemici. Per non sconvolgere la giovane domestica, Lope decide di tenere tutto per sé e di non svelarle niente; prima dovrà informarsi per conto suo e capire cosa sia realmente accaduto. Una volta che avrà più notizie a riguardo, Lope potrà confidare a Maria ciò ha scoperto e così rassicurarla.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Salvador è stato catturato dai soldati in battaglia, ma Maria è all’oscuro di tutto. Catalina è sicura che Padre Camilo sia un impostore e confida i suoi sospetti al padre; Alonso coinvolge anche il tenente Funes ma la situazione prende una brutta piega per i due quando vengono presi in ostaggio dall’impostore.

Solo l’eroico intervento di Romulo permette alla Guardia Civile di arrestare il falso prete e concludere la vicenda. Resta però ancora da capire per quale motivo Camilo si sia finto un parroco e chi è stato a incaricargli questo compito.











