La Promessa/ Anticipazioni 21 marzo 2024: Lope litiga con Maria e Salvador per il loro matrimonio…

Anticipazioni La promessa puntata 21 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, giovedì 21 marzo, Maria si troverà in una situazione scomoda riguardo il suo matrimonio con Salvador. Lope si scusa con la coppia, ma confessa di essere contrario alle nozze perchè l’ex soldato non sarebbe pronto a un passo così importante.

La giovane si sente accerchiata, oltre al cuoco anche Teresa ammette di non essere d’accordo che i due si sposino. Salvador si è, infatti, dimostrato altalenante con lei e poco stabile nelle sue decisioni. Nessuno è, infatti, convinto che il matrimonio sia la scelta migliore per la coppia…

La promessa, anticipazioni del 21 marzo 2024: cosa succede oggi?

Lope non è per nulla contento all’idea che Maria e Salvador si sposino e lo comunica alla coppia. Il cuoco ha deciso di parlare francamente con i suoi amici, anche con il timore che questi gli voltino le spalle. I suoi timori, purtroppo, si rivelano fondati: la coppia non gradisce le sue parole.

Il cuoco cercherà, dunque, di correre ai ripari chiedendo scusa. Maria e Salvador, però, dovranno affrontare anche un’altra ramanzina. Teresa non è affatto sicura che l’ex soldato sia pronto a sposare l’amica; il giovane non si è ancora ripreso dagli orrori che ha vissuto durante la guerra e non sarebbe in grado di prendersi cura di una famiglia. Maria, vedendo che tutti i suoi amici sono contro le nozze, comincerà a riflettere bene sulle nozze. Che Lope e Teresa abbiano ragione?

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti, Curro ha messo in chiaro a Don Lorenzo di essere a conoscenza della relazione con Elisa. Proprio lui interverrà contro il patrigno per difendere Jana, impaurito dal fatto che possa farle del male. Curro e Jana sono consapevoli che il nobile trami qualcosa, ma non hanno le prove per inchiodarlo.

I due cercano di mettere in guardia Catalina, possibile preda di Don Lorenzo. La marchesina, inizialmente, non sembra voler ascoltare la cameriera e la interrompe subito. Le parole di Jana, però, hanno comunque avuto il loro effetto anche se non nell’immediato. Infatti, quando il nobile le propone di andare in banca al posto suo, la marchesina rifiuta. Che cominci a sospettare del Conte?











