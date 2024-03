La Promessa/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Curro rifiuta le avance di Beatriz e affronta Martina!

Anticipazioni La promessa: Maria e Salvador, regna lo scetticismo sulle nozze

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La Promessa, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 16.40 circa. Nell’appuntamento di ieri, in molti si sono detti scettici circa la decisione di Maria e Salvador di convolare a nozze. La celebrazione del matrimonio della coppia finisce nel mirino di Lope, il quale non si dice affatto convinto della loro decisione e ne parla apertamente con loro. Tuttavia, i due non la prendono affatto bene e il cuoco cercherà così di ricucire il rapporto con loro, chiedendo scusa.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 marzo 2024: incidente per Vito, Maria corre da lui

Tuttavia anche Teresa non è affatto convinta della scelta della coppia e ritiene, soprattutto, che il soldato dopo gli orrori vissuti in guerra non sia in grado di sposare Maria e creare una famiglia. La stessa Maria, accortasi dello scetticismo che aleggia attorno al matrimonio con Salvador, si interroga e inizia a riflettere bene sulla possibilità di convolare a nozze con lui.

Endless Love/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Tarik vuole screditare Kemal e fa una rivelazione in famiglia!

Anticipazioni La promessa: Curro rifiuta Beatriz e affronta Martina

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, nella nuova puntata de La promessa in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, la situazione per Martina sta precipitando. La cugina di Catalina è infatti in lotta con la nemica Beatriz, la quale è intenzionata a sedurre Curro e conquistare il suo cuore. Martina, tuttavia, si è ritrovata costretta a non porre alcun freno alla rivale, poiché spaventata dal fatto che i suoi segreti possano finalmente essere scoperti.

Tuttavia Curro sarà piuttosto infastidito per la situazione venutasi a creare. Inizialmente affronta Beatriz e pone un freno alle sue avance, ribadendo di non essere interessato. Lei si sentirà offesa da questo rifiuto e affronterà faccia a faccia Martina. Tuttavia Curro affronterà anche la marchesina, chiedendole il motivo per cui permetta a Beatriz di fargli simili avance. Lui era convinto che Martina nutrisse dei sentimenti nei suoi confronti, lei a quel punto cederà e gli rivelerà una volta per tutte se lo ama davvero oppure no.

Beautiful/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Brooke non si arrende e intende incastrare Thomas!

© RIPRODUZIONE RISERVATA