La promessa/ Anticipazioni 22 settembre 2023: Gregorio ha un conto in sospeso con Romulo

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 22 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 22 settembre, ci svelano che Gregorio è arrivato a La Promesa con un obiettivo, ovvero distruggere Rómulo, perché lo conosce da molto tempo. I due paiono avere un passato in comune. Secondo i suoi ricordi, Romulo deve avergli fatto qualcosa di molto brutto dato che ora Gregorio vuole vendicarsi in quel modo così violento. Naturalmente Rómulo nemmeno se lo ricorda. Cosa è davvero successo tra loro? E’ chiaro che tra di loro ci siano dei conti in sospeso, che ben presto verranno svelati.

Mauro, invece, individua lo strozzino che ha comprato la spilla di Catalina e scopre chi l’ha rubata. Ormai sono vicini a raggiungere la Marchesa, cosa farà Catalina quando lo scoprirà? La ragazza, tuttavia, una volta scoperta l’identità del ladro, si troverà di fronte a una realtà completamente diversa da come la immaginava. Quale colpo di scena lo attende?

La promessa, anticipazioni del 22 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che quanto al falso prete, il suo destino viene ben presto svelato. Il sergente Funes informa i marchesi che Camilo è stato inviato dai duchi degli Infantes, dove sconterà la sua pena. Nel frattempo, Cruz pensa ancora che il matrimonio di Manuel con Jimena sarà vantaggioso per loro, quindi prega che i Duchi non scoprano che le loro finanze sono in declino. Come reagirà Jana alla notizia? La marchesa, invece, si è lasciata avvelenare dai racconti di Petra ed ora è ormai sicura che suo marito abbia qualcosa a che fare con la morte del barone. Questo è quanto fa sapere ad Alonso, il quale non crede alle accuse che la moglie vuole muovergli.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Salvador è stato catturato dai soldati in battaglia, ma Maria è all’oscuro di tutto. Alonso e Funes smascherano Padre Camilo, che li prende in ostaggio. Solo l’eroico intervento di Romulo permette alla Guardia Civile di arrestare il falso prete e concludere la vicenda.

Curro, incoraggiato da Jana, prende la decisione di chiedere spiegazioni al suo presunto padre sul perché lo tratti così male. Nonostante i suoi sforzi, il giovane non riesce a raggiungere il suo obiettivo, poiché come risposta ottiene un’altra dimostrazione di violenza da parte di Lorenzo. Doña Pía, con grande forza d’animo, realizza l’impensabile: fare in modo che Gregorio moderi un po’ i suoi atteggiamenti e smetta di rendere la vita impossibile a tutti.











