La Promessa/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Elisa mette in atto un piano contro Catalina

Anticipazioni La promessa puntata 25 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, lunedì 25 marzo, Martina e Catalina avranno a che fare con diversi momenti di tensioni. Amici e nemici ormai si distinguono poco, e le due nobili dovranno guardarsi le spalle. Martina si dovrà difendere da Beatriz, che vuole metterla in cattiva luce con Curro.

Quest’ultimo, intanto, vorrà sapere da lei quali siano i suoi veri sentimenti. Catalina, invece, verrà avvisata da Simona di stare attenta nei confronti di Don Lorenzo. Inizialmente la marchesina non darà ascolto alla cameriera, dato che il conte le ha recuperato la spilla di sua madre…

La promessa, anticipazioni del 25 marzo 2024: cosa succede oggi?

Lope continuerà a cercare di sistemare le cose con Maria e Vito, mentre la tranquillità di Martina è messa a repentaglio da Beatriz. La sua nemica cercherà in tutti i modi di far vacillare la marchesina, flirtando con Curro. Quest’ultimo non ha intenzione di cedere alle lusinghe di Beatriz, ma mette alle strette la nobile chiedendola cosa prova davvero per lui.

Martina non può rivelare i suoi sentimenti a Curro, perchè se la sua nemica dovesse venirlo a sapere rivelerebbe il suo segreto. Catalina, invece, è finita nel mirino di Don Lorenzo il quale cerca di conquistare la sua fiducia per acquistare potere nella tenuta. A metterla in guardia sul nobile, oltre Jana, ci ha pensato anche Simona. La cuoca dirà alla marchesina di non fidarsi del padre di Curro, e lei comincerà a dare retta agli avvertimenti della servitù. Catalina non accetterà che Lorenzo vada in banca al posto suo, ma Elisa ha ancora una carta da giocare…

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti, Lope non è per nulla contento all’idea che Maria e Salvador si sposino e lo comunica alla coppia. Il cuoco ha deciso di parlare francamente con i suoi amici, anche con il timore che questi gli voltino le spalle. I suoi timori, purtroppo, si rivelano fondati: la coppia non gradisce le sue parole.

Il cuoco cercherà, dunque, di correre ai ripari chiedendo scusa. Maria e Salvador, però, dovranno affrontare anche un’altra ramanzina. Teresa non è affatto sicura che l’ex soldato sia pronto a sposare l’amica; il giovane non si è ancora ripreso dagli orrori che ha vissuto durante la guerra e non sarebbe in grado di prendersi cura di una famiglia. Maria, vedendo che tutti i suoi amici sono contro le nozze, comincerà a riflettere bene sulle nozze. Che Lope e Teresa abbiano ragione?











