La Promessa/ Anticipazioni 26 marzo 2024: Candela organizza una cena romantica con Don Carlos

Anticipazioni La promessa puntata 26 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, martedì 26 marzo, il focus sarà su Candela che spera di riuscire a organizzare una cena romantica con Don Carlos. La cameriera si impegna molto per preparare la serata perfetta, quella dei suoi desideri.

Candela chiede aiuto a Lope per preparare un menù con i fiocchi, mentre a Pia chiede la possibilità di fare la cena nel suo ufficio. Nel frattempo, Simona tiene d’occhio la sua amica sperando che l’insegnante non rivela nulla del suo segreto. Catalina, invece, è rimasta ferma a causa del piccolo ‘incidente’ causato da Elisa in combutta con Don Lorenzo.

La promessa, anticipazioni del 26 marzo 2024: cosa succede oggi?

Catalina è nel mirino di Don Lorenzo ed Elisa; il conto e la sua amante sono in combutta per prendere il potere della tenuta. Resosi conto che la marchesina non avrebbe mai permesso a nessuno al posto suo di recarsi in banca, i due hanno escogitato uno stratagemma ben preciso.

Elisa ha fatto cadere di proposito Catalina, facendolo passare con un incidente e provocandole la slogatura della caviglia. In questo modo, Lorenzo ha tutto il tempo di mettere le mani sulle questioni finanziarie della villa. La marchesina capirà gli intrighi del nobile? Nel frattempo, Candela si arma per preparare una cena romantica al suo Don Carlos. Simona deve prestare la massima attenzione all’amica, sperando che l’insegnante non spifferi il suo segreto alla cameriera.

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nella precedente puntata, Lope continuerà a cercare di sistemare le cose con Maria e Vito, mentre la tranquillità di Martina è messa a repentaglio da Beatriz. La sua nemica cercherà in tutti i modi di far vacillare la marchesina, flirtando con Curro. Quest’ultimo non ha intenzione di cedere alle lusinghe di Beatriz, ma mette alle strette la nobile chiedendola cosa prova davvero per lui.

Martina non può rivelare i suoi sentimenti a Curro, perchè se la sua nemica dovesse venirlo a sapere rivelerebbe il suo segreto. Catalina, invece, è finita nel mirino di Don Lorenzo il quale cerca di conquistare la sua fiducia per acquistare potere nella tenuta. A metterla in guardia sul nobile, oltre Jana, ci ha pensato anche Simona. La cuoca dirà alla marchesina di non fidarsi del padre di Curro, e lei comincerà a dare retta agli avvertimenti della servitù. Catalina non accetterà che Lorenzo vada in banca al posto suo, ma Elisa ha ancora una carta da giocare…











