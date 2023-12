La Promessa/ Anticipazioni 27 dicembre 2023, piano choc di Cruz: pronto ad uccidere Elisa

La Promessa, anticipazioni 27 dicembre 2023: Jana continua a stare male, Manuel s’infiamma

Dalle anticipazioni sulla puntata del 27 dicembre 2023 de La Promessa si scopre che le condizioni di salute di Jana continueranno ad essere gravi e preoccupanti. La giovane dopo essere stata massacrata di lavoro a casa dei Duchi ritornata alla tenuta ha avuto, e continuerà ad avere, bisogno di aiuto e sostegno da parte dei camerieri Mauro e Maria. Anche Pia cercherà in tutti i modi di aiutare la ragazza.

I guai per Jana de La Promessa, tuttavia, saranno soltanto all’inizio. Cruz, informata da Petra, intimerà a Don Gregorio di far lavorare Jana senza mostrare alcuna pietà per le sue precarie condizioni. E sempre Don Gregorio sarà causa di ansia per la moglie Petra, quest’ultima non solo dovrà cercare di esaudire tutte le richieste del marito ma anche dormire con lui. Nel frattempo, inoltre, Don Alonso e Catalina si renderanno conto delle difficoltà nella vendita del palazzo di Cadice.

Anticipazioni La Promessa puntata del 27 dicembre: Cruz decide di uccidere Elisa

Gli spoiler su La Promessa, puntata del 27 dicembre 2023, svelano che l’unico a dimostrarsi davvero preoccupato per la salute di Jana sarà Manuel. Il giovane nobile sarà infiammato per le condizioni di salute della giovane camerierà a scatenerà tutta la sua furia su Jimena, colpevole di essersi comportata in maniera troppo dura con Jana. Da parte sua la marchesina cercherà di giustificarsi sostenendo di non essere al corrente di come i suoi genitori hanno sovraccaricato di lavoro la cameriera. Jimena a questo punto cercherà di risolvere la situazione ma con risultati insperati.

Nel frattempo, Don Alonso sarà disperato perché la vendita del palazzo di Cadice si prospetterà estremamente complicata e sarà necessario trovare nuove entrate per evitare il fallimento. Don Lorenzo, a conoscenza della situazione, offrirà un prestito al cognato. Don Alonso sarà estremamente sorpreso da questa decisione ignorando che Cruz e Lorenzo sono complici in un diabolico piano e che, grazie a questa collaborazione, Cruz sta pianificando di eliminare Elisa, ricorrendo all’omicidio. La presenza della baronessa è diventata troppo scomoda ed è giunto il momento di agire.

La Promessa cambio di orario per la puntata del 27 dicembre 2023: in onda dalle 14.20 alle 17.00

In questi giorni di Festa i palinsesti subiscono cambiamenti e rivoluzioni. È il caso anche della soap spagnola trasmessa da Canale 5 che nella puntata di oggi, mercoledì 27 dicembre, andrà in onda in una versione estesa. Infatti, nello specifico le vicende della giovane cameriera Jana, del suo amore per Manuel, e di tutti gli altri protagonisti de La Promessa andrà in onda dalle 14.20 alle 17.00.

Per il momento non è chiaro se ci saranno altri cambiamenti di orario e di messa in onda della soap spagnola. Dunque il pomeriggio si aprirà con una puntata di Beautiful (qui le anticipazioni di oggi) dalle 13.45 fino alle 14.20 per poi continuare con La Promessa.











