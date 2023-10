La promessa/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: la scoperta di Manuel

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 27 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 27 ottobre, ci svelano che arriva il momento tanto atteso: l’aereo è stato finalmente riparato per intero. Catalina non vede l’ora di mostrarlo a Manuel per fargli vedere il gran lavoro che hanno fatto lei e Jana. La sua reazione però è molto diversa da quella che si aspettava e la giovane sprofonda, credendo di aver perso per sempre il fratello. Devastata, lo dice a Jana, ma la cameriera non è soddisfatta. Non possono arrendersi proprio ora, quando il matrimonio è così vicino. Così, la cameriera decide di parlare di persona con Manuel, guardarlo in faccia e raccontargli tutta la verità su quello che è successo tra loro. María Fernández aiuterà l’amica a far sì che riesca a stare da sola con lui. Tuttavia, niente andrà come previsto e far sì che i due possano stare per un momento da soli non sarà così facile come pensavano.

Un posto al sole/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: un'amara scoperta per Rossella

Alla fine, dopo aver rivelato ogni cosa, Jana resterà devastata dalla reazione di Manuel. María Fernández cerca di consolare la sua amica, ma non è facile, soprattutto quando i preparativi per il matrimonio tra il ragazzo e Jimena vanno sempre più rafforzandosi.

La promessa, anticipazioni del 27 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Curro ha passato tutti i suoi esami ed è riuscito a diplomarsi. Tutti fanno i complimenti al ragazzo per il traguardo raggiunto. Nelle cucine, Simona ha preparato il dolce preferito del signorino per festeggiare al meglio la serata. Ma non tutti ne sono felici. Qualcuno infatti non esiterà a negargli i complimenti. Parliamo di suo padre, Lorenzo, che si preoccupa solo del testamento del barone e dell’eredità che sta per ricevere. Curro non la prenderà molto bene, cosa che lo lascerà molto dispiaciuto e allo stesso tempo arrabbiato: Lorenzo lo detesta così tanto?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Matilde e Vittorio, scatta il bacio?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Gregorio è preoccupato per le condizioni di Teresa, che ripensa ancora a quello accaduto con il barone, e ne parla con Pia, chiedendole poi di consolare la domestica in evidente difficoltà. Alonso confida a Cruz che, dopo l’incidente, Manuel sembra quasi una nuova persona, più amabile soprattutto nei confronti di Jimena. Il precettore di Curro è arrivato. Il suo futuro accademico dipenderà dal rendimento degli esami, cosa che non sembra importare al padre Lorenzo, più preoccupato dal testamento del barone. L’unica cosa che il capitano vuole è sapere quale parte della fortuna ha ricevuto e potrà gestire al posto della sua ex moglie. Catalina riceve una lettera anonima che minaccia di rivelare un oscuro segreto del suo passato.

Terra amara/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Fekeli scopre il tragico segreto di Fikret

© RIPRODUZIONE RISERVATA