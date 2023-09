La promessa/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Lorenzo non è il vero padre di Curro?

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 27 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 27 settembre, ci svelano che Cruz rimprovera Petra per l’incidente della spilla, con cui ha messo a rischio la sua vita e quella della famiglia Luján. La cameriera ha perso tutta la fiducia della marchesa. Quando Catalina dice a Jana che è stata la sua matrigna a orchestrare la vendita della spilla per pagare la sua festa di compleanno, la cameriera la incoraggia a lottare contro questa ingiustizia. Dopo averla baciata impetuosamente, Lope si scusa con María e attribuisce il tutto al nervosismo per il rapimento di padre Camilo. Lei gli assicura che non è niente e che è già dimenticato…

Ma la verità è che tra loro potrebbe essersi accesa una fiamma. Anche se non potrà perdonare del tutto quel bacio che si sono dati, è chiaro che l’imprevisto ha lasciato un segno indelebile in Maria, che forse potrebbe iniziare a guardare Lope con altri occhi…

La promessa, anticipazioni del 27 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Jana si prende cura di Curro, e gli fascia tutte le ferite che ha ricevuto a seguito della bastonata che Lorenzo gli aveva inferto. La giovane cameriera è dispiaciuta ma anche arrabbiata per il comportamento violento del capitano, tant’è che cogli l’occasione per avanzare l’ipotesi che l’uomo non sia il padre biologico del ragazzo. Le parole sconcertano Curro, che inizialmente le prende come un insulto. In seguito, il giovane ci ripensa e comincia davvero a dubitarne: e se Jana avesse ragione? Forse spiegherebbe il motivo per il quale il capitano Mata è così violento nei suoi confronti…

Curro quindi, pieno di incertezza sulla sua vera identità, prende a cuore le parole di Jana, è incoraggiato nel provare a trovare risposte. Pertanto, inizia a indagare sui dettagli del suo passato interrogando Cruz.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Deve però farlo il più presto possibile poiché i duchi d’Infantes e i marchesi di Luján vogliono accelerare le nozze tra Manuel e Jimena. Romulo ha capito che Gregorio ce l’ha con lui per qualcosa successa in passato e che lui non ricorda. Catalina, grazie all’aiuto di Mauro, viene a sapere qualcosa di sconcertante sul furto della spilla. Cruz ammette di aver ordinato a Petra di vendere la spilla della defunta Marchesa e ha una brutta discussione con Catalina proprio per questo.

