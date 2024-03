La Promessa/ Anticipazioni 28 marzo 2024: Manuel chiede scusa a Jana dopo essersi infuriato

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, giovedì 28 marzo, il focus è su Manuel che chiede scusa a Jana per aver avuto uno scatto d’ira che non gli appartiene. Il giovane è sempre più frustrato a causa della moglie che non gli ha permesso di partecipare alla Coppa Herzog Staackman suo sogno da sempre.

Manuel si sente in colpa nei confronti di Jana, dopo aver avuto uno sfogo eccessivamente iracondo. Il giovane cercherà di fare ammenda, ma intanto avvisa la cameriera di guardarsi da Jimena e di quello che potrebbe fare sua moglie.

La promessa, anticipazioni del 28 marzo 2024: cosa succede oggi?

Jimena ha messo contro Manuel e Jana; tra i due amanti scoppia una lite feroce. La cameriera, infatti, si è accorta che la marchesina finge di stare male e lo ha riferito al Lujàn che, preso da altri problemi, non ha voluto credere alla sua amata.

Sempre secondo le anticipazioni de La Promessa Manuel ha reagito molto male, urlando e infuriandosi con lei ma ben presto si accorge di aver esagerato e chiede scusa a Jana. Il marchese comincia a pensare che la cameriera abbia ragione e che la moglie finga di stare male; dopotutto Jimena ha dato spesso prova di essere una manipolatrice. La gravidanza della marchesina, inoltre, gli è costato un’altra grande rinuncia. Manuel vorrebbe partecipare alla Coppa Herzog Staackman, competizione che sogna da sempre, ma non può a causa della moglie.

La promessa: dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti?

Nelle precedenti puntate della soap La promessa, Catalina è nel mirino di Don Lorenzo ed Elisa; il conte e la sua amante sono in combutta per prendere il potere della tenuta. Resosi conto che la marchesina non avrebbe mai permesso a nessuno al posto suo di recarsi in banca, i due hanno escogitato uno stratagemma ben preciso.

Elisa ha fatto cadere di proposito Catalina, facendolo passare per un incidente e provocandole la slogatura della caviglia. In questo modo, Lorenzo ha tutto il tempo di mettere le mani sulle questioni finanziarie della villa. La marchesina capirà gli intrighi del nobile? Nel frattempo, Candela si arma per preparare una cena romantica al suo Don Carlos. Simona deve prestare la massima attenzione all’amica, sperando che l’insegnante non spifferi il suo segreto alla cameriera.











