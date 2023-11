La promessa/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Gregorio e Romulo, è di nuovo scontro

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 3 novembre, ci svelano che il matrimonio di Manuel e Jimena si è concluso nel migliore dei modi per entrambe le famiglie. I due novelli sposi sono ufficialmente marito e moglie. Promesse scambiate davanti a una sconvolta Jana, che ha perso per sempre l’amore della sua vita, decidendo di non interrompere la cerimonia. Mentre la domestica è in lacrime e cerca di riprendersi, in cucina continuano gli screzi tra Romulo e Don Gregorio. I preparativi per il matrimonio hanno accentuato ancora di più i loro dissapori, che ormai sono visibili agli occhi di tutti. E continuano anche a peggiorare. Petra origlia la forte discussione che hanno avuto i maggiordomi, quindi non esita a incolpare Pía per la situazione.

Grazie all’unione di Manuel e Jimena, i marchesi di Luján riceveranno la dote della ragazza. Ciò consentirà loro di risolvere i problemi finanziari il prima possibile. Alonso, invece, decide di rassicurare Catalina, che era davvero preoccupata per la possibile sopravvivenza della sua tenuta.

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Cruz e Jimena, lungi dal preoccuparsi della situazione economica del palazzo, si sentono felici di aver raggiunto il loro obiettivo comune. Dovevano solo continuare a manipolare Manuel e indurlo ad innamorarsi della ragazza e fargli credere di aver amato sempre lei. Un piano che ha funzionato, dato che la povera Jana ha il cuore spezzato. La nostra protagonista, però, decide di non perdersi d’animo. Con un gesto coraggioso, strappa la lettera che intendeva dare a Manuel ed è pronta a lasciarsi ogni cosa al passato: per lei inizia un nuovo capitolo della sua vita.

Intanto vedremo come Curro, dopo aver scoperto qualcosa di importante sulla sua famiglia, comincerà a riavvicinarsi a Lorenzo, scoprendo di condividere con lui l’odio verso Cruz.

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana ha un’idea per fermare il matrimonio di Manuel con Jimena: consegnargli una lettera in cui gli spiegherà tutta la verità sul loro amore. La domestica, però, arriverà in ritardo poiché i due saranno già marito e moglie e si faranno le loro promesse proprio davanti a lei. Jana ha il cuore spezzato soprattutto quando sente il discorso di Manuel, che dichiara ai presenti e alla famiglia di aver amato sempre e solo Jimena. I preparativi del matrimonio hanno amplificato ancora di più le tensioni tra Gregorio e Romulo. Pia e Mauro intervengono, e riescono ad evitare che accada il peggio.

