La Promessa/ Anticipazioni 5 aprile: Cruz si infuria con Manuel per la gestione della tenuta

Nelle anticipazioni de La Promessa, nella puntata in onda venerdì 5 aprile il focus è su Martina che finalmente decide di rivelare a Curro quello che prova davvero per lui. La ragazza, però, non ha la reazione che si aspettava e rimane molto delusa e sconcertata.

Cruz è rientrata nella tenuta e ha deciso di riprendere in mano la sua gestione ma ciò che scopre al suo arrivo la fa infuriare. Jana, invece, si arrabbia con Manuel per il fatto che abbia rinunciato al suo sogno di partecipare alla Coppa Herzog per non urtare la moglie Jimena che finge di stare male…

La promessa, anticipazioni del 5 aprile: Martina confessa tutto a Curro

Il ritorno di Cruz ha mandato su tutte le furie Elisa, che pensava di essersi liberata di lei. La marchesa litiga con Manuel perchè ha lasciato che la gestione della tenuta finisse nelle mani di Catalina, e questo non le va giù. Nel frattempo, Martina decide finalmente di dichiarare il suo amore a Curro, ma l’uomo è ancora troppo scosso dalle rivelazione di Jana e non le presta ascolto.

Sempre secondo le anticipazioni de La Promessa Jana sarà molto arrabbiata con Manuel; il nobile, infatti, ha rinunciato a partecipare alla Coppa Herzog a causa di Jimena che finge di avere un male alla testa. La donna si è ferita da sola e ha cercato di ingannare il marito affinché desistesse dal proposito di iscriversi alla competizione.

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle puntate precedenti de La promessa, nella tenuta la situazione sta per cambiare totalmente. Cruz torna inaspettatamente e questo manderà su tutte le furie Elisa. Proprio lei, complice di Don Lorenzo, ha mandato in clinica la marchesa per poter prendere in mano il potere nella villa. La Baronessa si infurierà perchè non interpellata e avvisata del ritorno di Cruz. La donna preoccupata e arrabbiata decide di sfogarsi con Lorenzo e…

