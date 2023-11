La promessa/ Anticipazioni 6 novembre 2023: Jana e Manuel si incontrano e…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 6 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 6 novembre, ci svelano che il matrimonio di Manuel e Jimena è stato un trionfo in tenuta, tranne per Jana, che è tornata in cucina col cuore spezzato. La domestica, però, ha avuto il coraggio di metterci una pietra sopra e, grazie al supporto di Maria, si è ripromessa di ricominciare da zero. Nel frattempo, continuano i malumori tra Gregorio e Romulo. Il primo alla fine gli rivela che Pia non ha interrotto la gravidanza e che è ancora in attesa del bambino. La conversazione, delicatissima, viene ascoltata da Petra, nascosta lì vicino senza che i due maggiordomi se ne rendano conto.

Petra, dopo aver sentito la forte discussione tra Romulo e Gregorio, non esita a incolpare Pía per la situazione che si è creata. Senza mezzi termini, la terribile donna punta il dito contro la povera domestica, che ora deve subire i suoi rimproveri per qualcosa che avrebbe voluto evitare.

La promessa, anticipazioni del 6 novembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Cruz, vedendo il riavvicinamento tra Curro e Lorenzo, decide di fare la sua mossa. La marchesa confessa quindi tutta la verità al giovane: un pestaggio da parte del Capitano Mata ha fatto finire sua madre su una sedia a rotelle. Curro si mostra disposto a vendicarsi del padre. Manuel si reca all’hangar la mattina molto presto e lì incontra Jana, anche lei sul posto per riguardare il lavoro all’aeroplano svolto con l’aiuto di Catalina. Tutta fatica sprecata, dato che la nostra protagonista sperava di poter far recuperare la memoria al suo amato, e di fargli ricordare quanto, un tempo, era innamorati l’uno dell’altra.

Manuel e Jana controllano se il mezzo è stato riparato correttamente, e questa vicinanza permette alla domestica di scambiare qualche parola in più col giovane. A quel punto lei gli rivela di aver aiutato Catalina a sistemarlo. Quale sarà la reazione di Manuel?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana non riesce a fermare il matrimonio e assiste, con il cuore spezzato, allo scambio di promesse tra Manuel e Jimena. I due sono ufficialmente marito e moglie. Il fresco sposo dichiara ai presenti e alla famiglia di aver amato sempre e solo Jimena. I preparativi del matrimonio hanno amplificato ancora di più le tensioni tra Gregorio e Romulo, che hanno un acceso scontro verbale. I due sono sanno di essere ascoltati da Petra, che apprende della gravidanza di Pia…

