La promessa/ Anticipazioni 8 novembre 2023: Manuel indaga su un particolare di Jana

La promessa, anticipazioni puntata in onda l’8 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 8 novembre, ci svelano che Manuel e Jimena sono felicemente sposati e tutto sembra scorrere per il meglio. Anche le rispettive famiglie sono soddisfatte perché hanno avuto ciò che volevano. Ma è soprattutto Cruz a cantare vittoria con Jimena per essere riuscita a manipolare i ricordi del ragazzo. Il matrimonio dei due novelli sposi, però, rischia di correre qualche pericolo quando Manuel si reca nell’hangar e qui vi trova anche Jana. L’affinità tra i due è visibile. La cameriera gli propone di provare insieme l’aeroplano e lui accetta. Mentre sono in volo a godersi il panorama, Manuel nota qualcosa di strano. Avvicinandosi ai capelli della ragazza sente un profumo di camomilla che gli è molto familiare.

Manuel aveva già sentito quell’odore; era durante il periodo del suo incidente, quando si trovava a letto incosciente. Jana era forse lì e lo aveva assistito per tutto questo tempo? Manuel deve assolutamente saperlo.

La promessa, anticipazioni dell’8 novembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Manuel decide di chiedere direttamente a Mauro a proposito del profumo di Jana. Il giovane gli domanda se la ragazza sia mai stata vicino a lui durante il periodo della letargia. Mauro conferma i suoi dubbi, spiegandogli anche che lei aveva passato ore ad aiutarlo a fare esercizi di recupero. Cruz, intanto, ha notato che Curro e Lorenzo sono tornati a parlarsi e sembrano quasi aver appianato le loro divergenze. Ciò va completamente contro i piani della marchesa, che deve correre ai ripari. La perfida donna perciò decide di raccontargli di come suo padre abbia lasciato sua madre su una sedia a rotelle dopo che lei era stata aggredita. Basta questo per provocare in Curro dei sentimenti di odio verso il Capitano Mata…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana non riesce a fermare il matrimonio e assiste, con il cuore spezzato, allo scambio di promesse tra Manuel e Jimena. I due sono ufficialmente marito e moglie. Il fresco sposo dichiara ai presenti e alla famiglia di aver amato sempre e solo Jimena. I preparativi del matrimonio hanno amplificato ancora di più le tensioni tra Gregorio e Romulo, che hanno un acceso scontro verbale. I due sono sanno di essere ascoltati da Petra, che apprende della gravidanza di Pia.

L’indomani, Manuel incontra Jana nell’hangar, dove è custodito l’aeroplano che lei e Catalina hanno ricostruito. La domestica glielo mostra.

