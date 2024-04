La Promessa/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2024: Martina fa una rivelazione inaspettata ma…

Le anticipazioni di La promessa per domani, 1 maggio 2024, presentano una puntata molto fitta di dinamiche e di colpi di scena unici. La tenuta sarà molto più movimentata del solito, i protagonisti saranno messi a dura prova dai propri rivali regalando momenti di suspense ai fan della soap opera.

La Promessa, anticipazioni del 1 maggio:

Martina, consapevole di dover tornare a Madrid, ha deciso di lasciare Curro che pieno di dolore per la sua decisione tenta in tutti i modi di convincerla a ripensarci. In realtà, la giovane è invischiata in guai più grossi di quanto il nobile possa pensare. Fernando e Margarita ospiti nella tenuta mettono in difficoltà la figlia obbligando Martina a rivelare i motivi che l’hanno portata a scappare da Madrid per rifugiarsi a La Promessa.

Le anticipazioni de La Promessa per domani, 1 maggio, rivelano che Martina è scappata alla tenuta per poter sfuggire da uno scandalo avvenuto durante una festa a Madrid. Cruz, invece, è sempre più ostile nei confronti di Jana e decide di mandarla via dalla tenuta per rispedirla dai duchi de Los Infante. La Marchesa decide di non dare spiegazioni sui motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Maria, invece, non riesce più a nascondere a Salvador di aver baciato Lope quando era in guerra. L’ex soldato si infuria con lei, e conferma le sue preoccupazioni sull’amicizia che lega la sua compagna al cuoco. Pia, invece, trova la boccetta di veleno nella stanza di Gregorio il quale capendo di essere stato scoperto tenta di aggredirla. Fortunatamente Romolo interviene in tempo per fermarlo e salvare Pia dalle grinfie dell’uomo. Lorenzo non è felice di aver ottenuto solo la quarta parte della gestione della villa, così tenta di fare pace con Catalina…

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Pia trova una boccetta di cicuta nella stanza di Gregorio e si confida con Jana chiedendole di non farne parole con nessuno. L’uomo, però, nota gli sguardi della donna su di lui e intuisce abbia trovato il veleno che aveva nascosto credendolo al sicuro da sguardi indiscreti.

Martina, invece, capisce di dover essere obbligata a tornare a Madrid e decide di rompere con Curro che non la prenderà per nulla bene. Alonso, sotto pressione di Cruz, invita Fernando e Margarita alla tenuta per il bene proprio della nipote che si trova in una spiacevole situazione.

