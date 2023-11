La promessa/ Anticipazioni puntata 1 novembre 2023: la vendetta di Catalina

La promessa, anticipazioni puntata 1 novembre 2023

Le anticipazioni della doppia puntata de La promessa in onda oggi, mercoledì 1 novembre 2023, svelano che la protagonista indiscussa della trama è Catalina, alla ricerca di una rivincita su Cruz. Catalina, infatti, ha tentato in tutti i modi di tornare in possesso della spilla di sua madre, ma Don Alfonso le ha spiegato che si tratta di un desiderio impossibile dal momento che la spilla appartiene ormai ad una nobile a cui non può essere raccontata la verità sul furto avvenuto nella villa. Catalina, così, viene presa da un forte desiderio di vendetta dal momento che a compiere il crimine è stata proprio la sua matrigna.

Arrabbiata, Catalina giura che farà pagare a Cruz tutto il male che ha fatto nel corso degli anni al punto da cominciare a pensare ad un piano per metterla in imbarazzo e avere così la sua rivincita. Catalina, così, decide di farsi prestare la villa in occasione del matrimonio del fratello facendo andare la donna su tutte le furie.

La promessa, anticipazioni untata 1 novembre 2023: la scoperta di Jana

La situazione per Cruz diventa così sempre più pesante perché da una parte c’è Catalina con la sua voglia di vendetta e, dall’altra, Lorenzo che vuole aprire il testamento del barone per entrare in possesso della parte che gli spetta. Dopo aver rimandato il momento, ora non può più farlo e Cruz non nasconde l’ansia per quello che potrebbe accadere.

Dopo il racconto di Catalina, Jana decide di affrontare Manuel. Maria fa in modo di organizzare un incontro tra i due e di lasciarli soli, ma Jana si rende ben presto conto che i suoi buoni propositi sono tutti inutili perché Manuel non ha più alcuna intenzione di volare e non si ricorda di lei.

La promessa, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti de La promessa, dopo l’incidente, Manuel ha un atteggiamento totalmente nuovo mostrandosi più dolce e amorevole soprattutto nei confronti di Jimena. Un cambiamento che Alfonso ha immediatamente notato al punto da confidare la propria gioia per tutto a Cruz.

Nel frattempo, Catalina, con l’aiuto di Jana, prova a far riaffiorare il vecchio Manuel mostrandogli l’aereo che ha riparato proprio insieme a Jana. Quando, però, Manuel si ritrova di fronte all’areo riparato, ha una reazione che lascia letteralmente senza parole sia Catalina che Jana.

