La Promessa/ Anticipazioni puntata 10 maggio 2024: Cruz viene minacciata da Margarita

Le anticipazioni de La Promessa per la giornata di domani, 10 maggio 2024, portano momenti più tranquilli ma molto interessanti alla tenuta. Nel nuovo appuntamento ci si concentra molto sulle sorti di Martina messa alle strette dai genitori che la accusano di aver infangato il buon nome della famiglia. Cruz è molto affezionata a sua nipote e cerca in tutti i modi di convincere Margarita a farla rimanere alla villa, ma questo porterà a degli attriti tra loro…

Anticipazioni Endless Love, puntata 10 maggio 2024/ Nihan rivela la verità a Kemal sul matrimonio con Emir

La Promessa, anticipazioni dell’10 maggio: Margarita minaccia Cruz

Cruz ha scoperto la verità su sua nipote e intende proteggerla per farla rimanere alla tenuta, ma Margarita comincia ad alterarsi. La madre di Martina è furiosa con la figlia per aver infangato il nome della famiglia baciando un estraneo ad un festa, e non intende soprassedere.

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 maggio 2024/ Taylor scopre che Sheila è in prigione ma...

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Margarita comincia ad indispettirsi del tentativo di Cruz di convincerla a lasciare Martina alla tenuta. La nobile minaccia la contessa di rivelare un suo segreto che la metterebbe in seria difficoltà. Romulo, invece, ha portato buone notizie a Pia per alleviare la tensione che la donna ha accumulato nei giorni: Gregorio verrà trasferito lontano in attesa del processo che deciderà le sue sorti.

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle scorse puntate, Maria si sente in colpa degli attriti che sono nati tra Salvador e Lope e si confida con Teresa la quale prova a consigliarla. Jimena e Cruz hanno discusso a causa della culla del nascituro, facendo nascere i primi importanti attriti.

Anticipazioni Un posto al sole, 9 maggio 2024/ Nunzio e Riccardo coinvolti nella fuga della talpa

La contessa mette al corrente Manuel della discussione, e Jimena spiega al marito che non vuole assolutamente accettare la pressione della donna. Il nobile cerca di rassicurare la moglie e le dice che per il loro bambino verrà usata la culla di quando era piccola lei, esattamente come desiderava.











© RIPRODUZIONE RISERVATA