La Promessa/ Anticipazioni puntata 14 maggio 2024: Cruz indaga su Margarita e si vendica

La soap opera torna con un nuovo appuntamento ricco di suspense e di tensione come piace agli appassionati. Le anticipazioni di La promessa per la giornata di domani, 14 maggio 2024, rivelano che Cruz ha deciso di reagire alle minacce di Margarita, ribaltando completamente le sorti dello scontro. La contessa ha scoperto il vero motivo che ha spinto Don Fernando e la moglie a raggiungere la tenuta e adesso è pronta a rivelarlo pur di proteggere Martina.

La promessa cosa è accaduto nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle precedenti puntate, Cruz ha cercato in tutti i modi di convincere Fernando e Margarita a perdonare l’impeto di giovinezza che ha portato Martina a baciare un ragazzo impegnato. La contessa non vuole che sua nipote sia portata via dalla tenuta ed intende difenderla con le unghie e con i denti, ma Margarita si infuria considerando questo modo di fare troppo invadente.

La moglie di Don Fernando, dunque, ricatta Cruz di rivelare un segreto molto importante che riguarda suo marito e che potrebbe distruggere la loro reputazione. Nel frattempo, invece, Romulo ha riferito a Pia che Gregorio è stato allontanato dal paese in attesa del processo a suo danno.

Anticipazioni La Promessa 14 maggio: Cruz si vendica della minacce di Margarita

Margarita ha avuto l’ardire di minacciare Cruz, una delle donne più scaltre e di spessore della tenuta, di rivelare un suo segreto. La moglie di Fernando sostiene che Alonso abbia ucciso il fratello per ereditare tutti i suoi averi, e ha ricattato la contessa di raccontarlo.

Le anticipazioni di La Promessa rivelano che, furiosa del fatto che la nobile voglia mentire spudoratamente su suo marito rovinando la famiglia, Cruz non si lascia intimorire e reagisce con la sua astuzia. La contessa comincia ad indagare in modo approfondito sulla coppia, e scopre il vero motivo che li ha condotti alla villa. Fernando e Margarita si sono recati a La Promessa non per Martina, ma per fuggire da uno scandalo che li ha colpiti a Madrid. Cruz intende rispondere al ricatto della donna con le stesse armi, pur di proteggere sua nipote.











