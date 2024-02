La Promessa/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Catalina e il consiglio di Don Lorenzo

La promessa, anticipazioni puntata 28 febbraio 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, mercoledì 28 febbraio, Catalina si ritroverà a dover accettare un consiglio di Don Lorenzo. Desiderosa di partire insieme al padre, per andare a trovare Cruz in sanatorio, Catalina, nonostante dubbi e paure, cederà alle lusinghe di Lorenzo e farà ciò che gli ha consigliato. Nel frattempo, Maria penserà al suo futuro con Salvador e al matrimonio ma il suo entusiasmo crolla quando comincia a pensare alla reazione che hanno avuto i suoi amici alla notizia.

Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio 2024: Hope e Paris trovano Thomas semi nudo in ufficio, la reazione

Entusiasta di poter condividere la gioia per il matrimonio con Salvador, Maria non riesce a darsi una spiegazioni del motivo per il quale la notizia non hanno scatenato lo stesso entusiasmo nelle persone che le vogliono bene, ma cosa accadrà esattamente nella nuova puntata della soap opera spagnola trasmessa da canale 5?

"Un posto al sole" in lutto, morto l'aiuto regista Massimiliano Lucon/ L'omaggio della soap e degli attori

La promessa, anticipazioni del 2/ febbraio 2024: cosa succede oggi?

Don Lorenzo, attraverso il suo fascino, cerca di convincere Catalina a seguire i suoi consigli in modo da poter avere un maggior controllo sugli affari della tenuta. Lorenzo, così. spingerà la marchesina a lasciare che sia qualcun altro a gestire la firma dei nuovi contratti di locazione. I nuovi contratti saranno pronti in occasione della partenza di Don Alfonso e riuscirà a convincere Catalina a partire con il padre per andare a trovare Cruz delegando così i suoi compiti.

Don Lorenzo, nel frattempo, comincerà a pensare chi possa averlo visto baciare Elisa e, dopo alcune indagini, si convincerà che sia stato proprio il figlio. Maria, invece, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Salvador, non nasconde la delusione per la reazione fredda dei suoi amici alla notizia.

Un posto al sole/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Pesante lite tra Renato e Raffaele, interviene Ornella

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Salvador era riuscito a riavvicinarsi a Maria dopo essere stato via per il servizio militare riuscendo anche a sorprenderla chiedendole di sposarlo. Una proposta di matrimonio che Maria ha accettato, pronta a costruire una famiglia con lui. Manuel e Jimena, nel frattempo, hanno rivelato alla famiglia che presto diventeranno genitori scatenando l’entusiasmo di Don Alfonso.

Jana, invece, dopo aver visto Don Alfonso ed Elisa baciarsi, ha confessato tutto al fratello. La “guardona”, dunque, che Don Alfonso sta cercando è proprio Jana che è convinta che i due stiano tramando qualcosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA