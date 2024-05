La Promessa/ Anticipazioni puntata 3 maggio 2024: Manuel scopre di Jana e si infuria con Jimena

Le anticipazioni di La promessa per domani, 3 maggio 2024, offrono al pubblico momenti di maggiore quiete rispetto agli ultimi avvenimenti. Il nuovo appuntamento si sofferma principalmente sul tirare le somme delle decisioni prese precedentemente dai protagonisti. Manuel sarà furioso dopo aver saputo cosa è stato fatto a Jana, mentre Alonso scopre tutta la verità da Martina comprendendo di più il gesto della nipote.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 3 maggio: Matilde sta per essere arrestata ma...

La Promessa, anticipazioni del 3 maggio: Manuel è furioso con Jimena ma…

Jana è stata allontanata da Cruz e spedita dai duchi de Los Infantes perchè la contessa non si fida di lei e non vuole che sia in contatto con Jimena. Manuel viene informato da Teresa che la cameriera è stata mandata via dalla tenuta e si infuria.

La Promessa/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2024: Martina fa una rivelazione inaspettata ma...

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Manuel è convinto che a cacciare Jana dalla tenuta sia stata la moglie in preda alla gelosia, ma Jimena sostiene che la colpa sia della madre la quale avrebbe orchestrato tutto a sua insaputa. La nobile intima al marito di chiedere spiegazioni a Cruz, invece di puntare il dito su di lei per giunta ingiustamente. Martina, invece, spiega ad Alonso cosa è successo a Madrid quando ha dato un bacio a un ragazzo che si è poi rivelato essere il fidanzato di Beatriz. Quest’ultima è venuta alla tenuta solo con lo scopo di vendicarsi dalla ragazza. Alonso spiega a Cruz quanto riferito dalla nipote che ha finalmente vuotato il sacco su tutta la faccenda.

Anticipazioni Endless Love, puntata 3 maggio 2024/ Emir avrà una sorpresa inaspettata...

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle scorse puntate, Pia e Gregorio sono protagonisti di uno scontro a causa del fatto che la donna ha trovato la boccetta di veleno nascosta dall’uomo. Fortunatamente, Romolo riesce ad intervenire in tempo per salvare la donna in preda all’ira di Gregorio.

Dopo che la polizia è intervenuta, Petra decide di informare Cruz di quanto è accaduto tra i due; quest’ultima a sua volta riferisce tutto ad Alonso per cercare di arginare la situazione. Salvador, invece, viene a sapere da Maria che tra lei e Lope c’è stato un bacio quando era via dalla tenuta. L’ex soldato si sente tradito e si infuria soprattutto con il cuoco perchè lo credeva un amico sincero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA