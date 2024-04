La Promessa/ Anticipazioni puntata 30 aprile 2024: Martina decide di lasciare Curro…

La Promessa torna con un nuovo appuntamento ricco di succose novità anche domani, 30 aprile 2024. La tenuta si arricchisce di nuove dinamiche con Pia che scopre un segreto molto scomodo, che potrebbe metterla in pericolo. La storia d’amore tra Martina e Curro sembra ormai compromessa per sempre.

La anticipazioni de La Promessa, ci svelano che Pia confessa a Jana di aver trovato qualcosa che cambierà per sempre la sua idea di Gregorio. Quest’ultimo, invece, non si farà sfuggire gli sguardi incriminatori e giudicanti della lavoratrice tirando le somme del suo comportamento. Alonso ritiene sia una buona idea invitare Fernando e Margarita per il bene di Martina sempre più rassegnata al pensiero di tornare a Madrid.

La Promessa, anticipazioni del 30 aprile: Martina lascia Curro

Pia ha trovato una boccetta di veleno in camera di Gregorio e ha deciso di liberarsi di questo peso confidando tutto a Jana. La donna ha chiesto alla cameriera di non dire a nessuno cosa le ha riferito, ma rimane molto preoccupata; ciò che ha visto la turba profondamente, non sa più cosa pensare dell’uomo e come comportarsi con lui.

Le anticipazioni de La promessa per domani, 30 aprile 2024, rivelano che Gregorio si accorge dell’atteggiamento schivo di Pia che lo tratta con distacco e lo evita. L’uomo comincia ad avere il dubbio che quest’ultima possa aver scoperto la cicuta che teneva nascosta sotto il letto e si precipita in camera sua scoprendo che ciò che temeva è accaduto. Cruz, invece, spinge Alonso ad invitare Fernando e Margarita alla tenuta e Martina comprende di dover tornare a Madrid; la giovane decide di lasciare Curro consapevole non sarà più possibile vivere la loro storia d’amore serenamente.

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Jana tornando nella sua vecchia casa scopre un biglietto anonimo nel suo armadio e decide di voler scoprire a tutti i costi chi lo ha lasciato. Pia scopre che Simona e Candela sono uscite dalla tenuta e non si sono presentate a lavoro mettendo in difficoltà tutti.

La donna rimprovera la cuoca e la cameriera e impedisce loro di uscire dalla villa come punizione per aver disobbedito agli ordini. Catalina parla a Manuel della clausola che Lorenzo astutamente ha inserito nel contratto del prestito che le ha fatto firmare.

