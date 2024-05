La Promessa/ Anticipazioni puntata 7 maggio 2024: Manuel e Jimena chiedono spiegazioni a Cruz su Jana

Le anticipazioni de La promessa per la giornata di domani, 7 maggio 2024, portano novità succulente per gli amanti delle soap opera. La tenuta sarà piena di novità e intrighi sempre più complessi tra i personaggi che rimpolpano la trama rendendola ancora più interessante. I protagonisti avranno a che fare con dinamiche che li metteranno sempre più in difficoltà e sotto pressione; qualcuno potrebbe cedere di fronte a tanto…

Anticipazioni Endless Love, puntata 7 maggio 2024/ Nihan ha un piano per incastrare Emir

La Promessa, anticipazioni del 7 maggio: Manuel e Jimena tentano di far tornare Jana

Manuel e Jimena hanno scoperto che Cruz ha mandato Jana dai duchi de Los Infantes e non si capacitano del motivo di questa decisione. La Contessa non vuole dare loro spiegazioni sul perchè ha deciso di liberarsi della cameriera, dunque, i coniugi decidono di agire di propria iniziativa.

Anticipazioni Beautiful 7 maggio 2024/ Bill minaccia Steffy per far uscire Sheila di prigione

Le anticipazioni di La Promessa svelano che Jimena scrive una lettera alla madre per avere spiegazioni su quanto accaduto a Jana e chiede a Maria di farla recapitare. Quest’ultima, però, chiede a sua volta a Salvador di consegnarla per lei perchè affaccendata in tutt’altre faccende. Maria, infatti, ha promesso a Jana che si sarebbe recata nella sua vecchia casa per incontrare la persona misteriosa che le ha lasciato il biglietto nell’armadio. Fernando e Margarita sono furiosi per come Martina si sta comportando nei loro confronti, per questa ragione decidono di portare la figlia con loro a Madrid quanto prima. Simona e Candela sono ancora in pena per Don Carlos che è sparito dalla circolazione, ed escogitano un modo per fuggire dalla tenuta e andarlo a cercare.

Il paradiso delle signore 9 si farà?/ Anticipazioni cast: chi resta e chi dice addio e quando torna in onda

La Promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle scorse puntate, Romulo e Pia decidono di parlare con Alonso per metterlo al corrente dell’aggressione di Gregorio ai danni di Pia. Lope è ancora innamorato di Maria e si infuria con lei perchè vuole capire cosa prova la donna per lui veramente. Le domestiche hanno saputo di cosa è successo a Pia e si stringono intorno a lei per risollevarle il morale, ma Petra non ha intenzione di aiutare nessuno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA