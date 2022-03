La promessa dell’alba, storia vera di Romain Gary/ Una vita di azzardi pericolosi e..

Il film La promessa dell’alba abbraccia quella che è a tutti gli effetti una storia vera. La pellicola diretta dal regista Éric Barbier nel 2017, trae infatti spunto dal vissuto dello scrittore Romain Gary, che nel romanzo omonimo pubblicato nel 1960 narra la storia della sua vita. L’autore, fin da bambino legato profondamente alla madre, di origine ebrea, trascorre i suoi primi anni nell’Europa dell’Est, poi poco più che adolescente si trasferisce in Francia, vive poi in età adulta i terribili anni della guerra e l’antisemitismo.

Nel film e nel romanzo, il personaggio di Romain Gary, commenta e analizza le sue vicende attraverso una serie di eventi ed epoche mentre i ricordi, ancora nitidi nella sua memoria, sprigionano riflessioni commuoventi tra reale e immaginario. Nel film, così come nella storia vera, si parte dalla fuga del protagonista e della sua famiglia dalla Polonia, per via dell’ascesa al potere di Hitler.

Storia vera di Romain Gary, film La Promessa dell’Alba

La storia vera di Romain Gary si intreccia nel film La Promessa dell’Alba, dove vengono riassunti fatti di una vita ricca di avventure e misteri, ma anche di sfumature affascinanti. Lo scrittore Romain Gary, diventato anche ambasciatore e cineasta, è morto suicida nel 1980, proprio come la sua ex moglie Jean Seberg. Ai successi dell’autore ha senza dubbio contribuito la madre, che lo ha sempre spronato e a cui lui era enormemente legato.

Il regista del film, Barbier, ha così descritto la vita incredibile dei protagonisti del film: “La loro è una vita che in fondo è un susseguirsi di occasioni afferrate o mancate, di incontri, di azzardi finiti bene e di azzardi finiti malamente. È una sovrabbondanza di situazioni. La materia prima del romanzo batte l’immaginazione e ci mette davanti ad una molteplicità vertiginosa di scene”.

