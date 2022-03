La promessa dell’alba/ Su Rete 4 il film con Charlotte Gainsbourg

La promessa dell’alba, film di Rete 4 diretto da Eric Barbier

La promessa dell’alba va in onda oggi, 4 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film tra il drammatico e il biografico prodotta in Francia e Belgio nel 2017 da Eric Jehelmann e diretto da Eric Barbier.

Nel cast del film troviamo Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield, Pawel Puchalski, Nemo Schiffman, Katarzyna Skarzanka, Zoe Boyle e Arieh Worthalter.

La promessa dell’alba, la trama del film: una donna ricca di coraggio

La storia de La promessa dell’alba racconta di una donna ricca di coraggio e forza d’animo di nome Mina, costretta a dover crescere con le sue uniche forze sul figlio di nome Romain. La quiete della donna e del piccolo viene però scossa da un terribile evento storico e politico. L’ondata divagante dell’antisemitismo si fa sempre più insistente in Polonia, costringendo Mina e Romain di origini ebraiche a doversi rifugiare nel sud della Francia.

Durante questo nuovo soggiorno la donna cerca di spingere suo figlio verso una carriera edificante e produttiva, spronandolo a percorrere la via letteraria anche in maniera piuttosto dura, seppur per il suo bene. Nonostante il nuovo rifugio la seconda guerra mondiale è pronta a scoppiare e Romain deve obbligatoriamente seguire l’esercito francese al fronte per offrire il suo contributo militare. Nonostante l’impegno bellico il ragazzo continua per tutta l’esperienza a scrivere, così da rispettare e valorizzare il sogno e le ambizioni della madre.

Il video del trailer “La promessa dell’alba”

