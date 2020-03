La prova del cuoco non va in onda, perchè?/ Coronavirus: si allunga Storie Italiane

La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi non va più in onda. L’emergenza sanitaria da Coronavirus stravolge i palinsesti di Raiuno che ha annunciato la sospensione del cooking show di Raiuno a data da destinarsi. Non sorprende la decisione del direttore di rete Stefano Coletta e dell’intera azienda di Viale Mazzini considerando che, proprio durante l’ultima puntata del programma, la stessa Isoardi aveva sottolineato le difficoltà incontrate nell’andare in onda con uno studio vuoto. “Siamo sempre meno, ma resistiamo” – ha detto la ex compagna di Matteo Salvini che, parlando del momento storico ha precisato – “è davvero molto difficile. Per questo motivo vogliamo starvi accanto facendovi compagnia con la trasmissione per un’ora e mezza”. In studio al suo fianco Claudio Lippi e per l’occasione due speciali ospiti, capitane del pomodoro e del peperone che hanno speso anche loro parole di incoraggiamento in un momento così difficile. “Oggi, Elisa, io sono qui soprattutto per te, perchè vedo lo studio sempre più vuoto, perciò voglio supportarti” ha detto Anna Falchi abbinata alla squadra del pomodoro, mentre Monica Leoffredi capitana del peperone ha precisato “Sono uscita di casa solo per venire qui da te. Non vedo da tanti giorni neppure mia mamma, ma è giusto così, dobbiamo aiutarci tutti in questo periodo”.

La prova del Cuoco, Elisa Isoardi non va in onda su Rai1

Il momento di difficoltà e i divieti imposti dal decreto del Governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus ha spinto la Rai a sospendere diversi programmi di successo. A cominciare da La Prova del Cuoco che si conclude questa settimana con l’ultima puntata; al suo posto, stando alle indiscrezioni rivelate da Dagospia, la Rai avrebbe deciso di piazzare “Storie Italiane” di Eleonora Daniele che, nonostante la gravidanza, continuerebbe così a condurre il programma di informazione che si allunga per accompagnare i telespettatori fino al TG1 delle 13.30. Il programma dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e all’indagine giornalistica si allunga così di diverse ore arrivando a durare ben tre ore e mezza di diretta. Intanto la Rai ha annunciato che anche Vieni da Me di Caterina Balivo sarà sospeso e riprenderà a data da destinarsi.

