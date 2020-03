La prova del cuoco oggi 13 marzo non va in onda, perchè?/ Spazio a Storie Italiane

La prova del cuoco va in vacanza fino a quando l’emergenza coronavirus non finirà ed oggi, venerdì 13 marzo, non va in onda. La Rai ha deciso di dare più spazio all’informazione sospendendo momentaneamente la trasmissione condotta da Elisa Isoardi che cede il testimone ad Eleonora Daniele che, con le sue Storie Italiane, informerà il pubblico di Raiuno su quanto sta accadendo in Italia fino alle 13.30 quando cederà, poi, la parola all’informazione del TG1. Una scelta, quella della Rai, condivisa dalla squadra de La prova del cuoco che, in questi mesi, aveva regalato un sorriso ai telespettatori e che, forse, ne avrebbero avuto bisogno anche in questo periodo in cui devono stare a casa per rispettare le norme restrittive del Governo.

LA PROVA DEL CUOCO NON VA IN ONDA: IL MESSAGGIO DI CLAUDIO LIPPI

Claudio Lippi lancia un messaggio ai fans de La prova del cuoco promettendo che, presto, tornerà in onda insieme ad Elisa Isoardi e a tutta la squadra del programma di cucina di Raiuno per trascorrere nuovamente insieme le giornate in allegria. “Amici miei, con la tristezza nel cuore vi dico arrivederci con la consapevolezza che torneremo quanto prima a tenerci compagnia e fare qualche risata insieme”, scrive su Instagram il conduttore. Poi l’invito a non mollare in questo momento particolarmente difficile per l’Italia: “intanto mettiamocela tutta per vincere. Vi voglio bene oh, mi raccomando sentiamoci!!! Vi voglio bene e grazie di esserci!! Il vostro più che mai Claudio !!!!”, conclude il conduttore.





