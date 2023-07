La prova della verità, Rete 4/ Caccia al serial killer con Andrea Roth, oggi, lunedì 31 luglio 2023

La prova della verità, diretto da Jesse James Miller

Lunedì 31 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,00, il film thriller per la TV La prova della verità, del 2016, le cui riprese sono state effettuate in Canada, così come canadese è tutta la produzione del famoso brand Lifetime, ed è diretto da Jesse James Miller, regista, documentarista e sceneggiatore. È celebre per aver scritto la sceneggiatura del docu-film Sidney (2022), che narra la biografia del grande attore Sidney Poitier, e per aver diretto anche The Good Son: The Life of Ray Boom Boom Mancini e la serie Punk!, con Iggy Pop, Henry Rollins, John Lydon e molte star dell’epopea che ha rivoluzionato la musica e il costume negli anni ’70.

Michelle Hunziker "io avrei fatto 10 figli"/ "La gravidanza di quando avevo 19 anni è stata pazzesca"

La protagonista del film è Andrea Roth, che ha interpretato anche il crime per la TV, sempre di produzione canadese, dal titolo Lei non è tua figlia. Al suo fianco, troviamo Woody Jeffreys, noto per aver preso parte ai film Pagine per un omicidio e Scommettiamo che mi sposi. Completano il cast Rachel Hayward, Steve Bacic, Matthew Kevin Anderson, Keith MacKechnie, Crystal Balint e Paul Anthony.

Demet Ozdemir scorda Can Yaman e l'ex marito Oguzhan Koc?/ Il viaggio d'amore é con Dj Sergio

La trama del film La prova della verità: chi è il serial killer?

Il film inizia con una donna di nome Renee che si arrampica sulle rocce con suo marito, Jack. Renee quasi cade da una sporgenza, ma suo marito la tira in salvo ed è sorprendentemente calmo.

Renee è un’investigatrice forense e condivide il lavoro con il suo ex di nome Kyle, mentre Jack lavora nel campo dell’informatica. Un giorno, i due colleghi ex fidanzati scoprono che i file di un caso che riguarda un serial killer a cui stanno lavorando scompare. Contemporaneamente la donna scopre che il marito la tradisce e inizia a seguirlo, usando stratagemmi del mestiere, come prelevare campioni di DNA, e scopre sorprendentemente che forse Jack ha a che fare con il caso del file scomparso, date anche le capacità da hacker del consorte.

Perché Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono tornati insieme?/ "Lui non la perdona…"

Renee e Kyle cominciano quindi a sospettare di Jack e iniziano a indagare, anche se la prima viene scoperta per le sue precedenti ricerche sul marito e l’FBI sospetta che stia cercando di coprirlo. Il marito viene comunque arrestato e in seguito rilasciato per insufficienza di prove.

Le ricerche di Renee però non si fermano e fra ambigutà e colpi di scena arriverà a scoprire chi è l’assassino: Jack è innocente o nasconde la verità?











© RIPRODUZIONE RISERVATA