La pupa e il secchione 2020, 5a puntata/ Eliminati e diretta: scontro Carlotta-De Benedetti, squalificati?

ANTICIPAZIONI LA PUPA E IL SECCHIONE 2020: QUINTA PUNTATA

Dopo la pausa durante la settimana di Sanremo 2020 durante la quale è stato trasmesso solo il best of dei primi quattro appuntamento, La puntata e il secchione 2020 torna in onda oggi, martedì 11 febbraio. In prima serata su Italia 1, Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani, conduce una nuova puntata del reality in cui pupe e secchioni e i viceversa cercano di unire i rispettivi mondi nonostante gli interessi totalmente diversi. La puntata che andrà in onda questa sera, come annunciano le anticipazioni diffuse da un comunicato ufficiale della produzione, sarà ricca di colpi di scena. In particolare, al centro della puntata ci sarà la coppia formata Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti che saranno colpiti da un durissimo provvedimento. Cosa sarà accaduto tra i due all’interno della villa che ospita le coppie ancora in gara?

DURO PROVVEDIMENTO PER CARLOTTA COCINO E GIOVANNI DE BENEDETTI

Cos’è successo tra Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti? Il comunicato ufficiale della produzione parla sia di scontro fisico che di aggressione verbale senza, tuttavia, fornire ulteriori indizi su quello che il pubblico vedrà questa sera nel corso della puntata. “Attimi di tensione – queste le parole del comunicato – tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? […] Quali provvedimenti saranno presi dalla produzione? Quale sarà la comunicazione ufficiale che la produzione dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti?”. Nel video che anticipa ciò che sarà trasmesso questa sera, si vedono Carlotta e De Benedetti in camera da letto. Il secchione stringe il polso della pupa che dice: “Giovanni lasciami il polso“. L’inquadratura, poi, si sposta su Paolo Ruffini che ha convocato tutti per una comunicazione ufficiale. Carlotta e Giovanni, dunque, saranno espulsi dal programma?

LE PROVE DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Anche questa settimana, le coppie dovranno affrontare delle prove per accedere alla prossima puntata de La pupa e il secchione 2020. Durante la “Prova Selfie”, i ragazzi, aiutati da un fotografo professionista, saranno alle prese con i selfie cercando di realizzarne uno assolutamente perfetto. Durante la “Prova Integrazione” avranno a che fare con Youma Diakite, ospite speciale della puntata. Infine, ci sarà il “Bagno di cultura” che questa settimana sarà valutato da Aldo Busi. Lo scrittore, inoltre, a sorpresa, raggiungerà la villa dove avrà un emozionante confronto con tutti i protagonisti della trasmissione.

LE COPPIE IN GIOCO DE LA PUPA E IL SECCHIONE

Nella quinta puntata le coppie rimaste in gioco a la pupa e il secchione sono le seguenti: Scalzi-Stefano, De Benedetti-Carlotta, Massa-Marina, Mazzoni-Angelica, Santagati-Stella



