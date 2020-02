La pupa e il secchione 2020/ Riassunto: dal bacio tra Stella e De Benedetti al…

La pupa e il secchione 2020 torna in onda oggi, martedì 4 febbraio, in prima serata su Italia 4. Quella che andrà in onda questa sera, però, non sarà la quinta puntata che sarà trasmessa martedì 11 febbraio con la conduzione di Paolo Ruffini e la collaborazione di Francesca Cipriani. Per la partenza del Festival di Sanremo 2020, infatti, questa sera sarà trasmesso il riassunto delle prime quattro puntate. Dall’ingresso nella villa delle coppie ai ripensamenti, prima da parte delle pupe e poi da parte dei secchioni. Non mancheranno i momenti che hanno fatto più scalpore come il bacio tra la pupa Stella Manente e il secchione De Benedetti che, poi, quando ha avuto di cambiare partner, le ha preferito Carlotta fino alla pesante discussione tra la stessa Stella e il secchione Massa. Spazio anche alle varie gaffe commesse dalle pupe e dai pupi.

IL RIASSUNTO DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Tra i momenti più belli della prima puntata de La pupa e il secchione 2020 c’è sicuramente l’eliminazione della coppia formata Martina F. e Boni. La pupa ha fatto molto discutere per aver scambiato i Beatles per i Nirvana. Della seconda puntata, il pubblico di Italia 1 potrà rivivere il momento del ripensamento che ha portato alla nascita di nuove coppie, gli streaptease nel circolo degli anziani, ma soprattutto quello che, finora, è stato il momento più hot de La pupa e il secchione 2020 ovvero il tanto discusso bacio tra De Benedetti e Stella Manente e il mea culpa del secchione che ha successivamente ammesso di aver omesso il fatto per la presenza di un fidanzato nella vita della pupa. Infine, momento imperdibile della seconda puntata è l’eliminazione di Genna e Mariano. I momenti più belli della terza puntata, invece, sono stati quello dei ripensamenti, stavolta da parte dei secchioni, la prova Baywatch, lo scontro tra Marina e Carlotta e l’eliminazione di Martina e De Lauretis. Infine, la quarta puntata ha regalato diversi momenti divertenti ed emozionanti che chi li ha persi potrà guardare questa sera come la gelosia di Mazzoni nei confronti della pupa Angelica, la doccia di Santagati e Mazzoni se il topless di Stella e il litigio della Manenti e di Massa. Tra i momenti imperdibili delle prime quattro puntate de La pupa e il secchione 2020, infine, ci sono anche le intrusioni di Francesca Cipriani in villa.

