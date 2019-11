La Pupa e il Secchione 2020/ Stella Manente nel cast con Vittorio Sgarbi e Aldo Busi?

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla prossima edizione de La Pupa e il secchione. Pare infatti cosa certa che lo show stia per fare il suo ritorno, previsto, secondo ultime indiscrezioni, per il 2020. Ma cosa sappiamo di questa nuova edizione oltre all’anno previsto per la messa in onda? Nelle ultime settimane sono giunte un po’ di notizie, tra le quali quella che vedrebbe alla giuria Vittorio Sgarbi e Aldo Busi. Un’accoppiata abbastanza particolare se si ricorda la dura lite che li ha visti protagonisti su Rai 2 da Piero Chiambretti,. I due, da quel momento, pare infatti che non si siano più visti e parlati. Che abbiamo fatto pace in vista della prossima collaborazione per la Pupa e Il Secchione? Ma andiamo avanti con gli aggiornamenti sullo show, perché pare ormai cosa certa che alla conduzione ci sarà Paolo Ruffini.

La Pupa e il Secchione 2020: anche Stella Manente nel cast?

Al fianco di Vittorio Sgarbi e Aldo Busi, nelle vesti di giudici troveremo anche Valeria Marini. Il cast si allarga con l’arrivo di Francesca Cipriani che, stando a quanto svela Novella2000, sarà la valletta dello show. Un ritorno per lei che si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio ne La Pupa e il Secchione. Infine il sito Spyit svela che nel cast potrebbe esserci anche Stella Manente. Stiamo parlando dell’influencer che aveva invocato Hitler durante il Gay Pride, questo perché a causa del corteo creatosi per la manifestazione, come spiegato sui social, rischiava di perdere il treno. Un cast sicuramente variopinto qualora venisse confermato in tutte le sue parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA