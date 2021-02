La pupa e il secchione 2021 eliminati e pagelle/ Bacio tra Stephanie e Guidi, liti e Luca Marini che stratega

La pupa e il secchione 2021, le pagelle della terza puntata

Terza puntata ricca di discussioni ma anche di tanto sentimento a La pupa e il secchione e viceversa 2021. Luca Marini, sempre più protagonista di questa edizione, parte con una bomba e divide la coppia Stephanie Bellarte e Alessio Guidi con una mossa strategica senza precedenti. Se da una parte gli crea nuove ostilità da parte dei compagni, dall’altra gli assicura la vittoria della terza puntata. VOTO, in quanto a strategia, 8. Guidi, persa Stephanie, ritorna con Miryea e inevitabilmente perde un po’ di smalto ma non di sentimento.

Il flirt con la Bellarte, infatti, continua, e arriva anche il tanto atteso bacio. VOTO 7 per lui, 5 per la ritrovata coppia. Quello tra Stephanie e Guidi non è però l’unico flirt che sta nascendo in questa edizione de La pupa e il secchione. Andrea De Santis si è infatti dichiarato alla secchiona Giulia Orazi con una lettera che, a quanto pare, ha fatto il suo dovere.

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante eliminati

Tra De Santis e la Orazi è iniziata una conoscenza che sembra promettere importanti sviluppi nelle prossime puntate de La Pupa e il Secchione 2021. VOTO 7 per questo flirt. Meno bene, invece, l’intesa del secchione con la sua pupa Jessica (i due finiscono per la seconda volta consecutiva dritti al bagno di cultura!) VOTO 6. Continuano le incomprensioni tra Giulia Orazi e Gianluca Tornese: la coppia continua a conoscersi ma la grande timidezza della secchiona cozza inevitabilmente con l’esuberanza del pupo e questo scatena tra loro parecchi scontri. VOTO 5,5. Divertono ma non brillano particolarmente in questa puntata Pisano e Linda. VOTO 6. Concludiamo con la coppia eliminata di questa settimana: Sara Hafdaoui e Matteo Diamante. Finora tra le coppie migliori, anche nel terzo appuntamento mostrano una grande intesa e voglia di fare; peccato per la grande sconfitta al bagno di cultura contro De Santis e Jessica. VOTO 7.



