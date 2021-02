La pupa e il secchione 2021, eliminati e pagelle/ Orazi e De Santis fine della coppia? Stephanie e Guidi…

La pupa e il secchione 2021, le pagelle della puntata dell’11 febbraio

Puntata di riflessioni e possibili ripensamenti quella de La pupa e il secchione 2021 andata in onda l’11 febbraio. Andrea Pucci ha annunciato ad inizio puntata un’importante novità: un forziere attraverso il quale tutti avrebbero potuto cambiare il proprio pupo o pupa e viceversa. La prima (ed unica) a decidere di farlo è stata Stephanie che ha scelto nuovamente Alessio Guidi come suo pupo. La coppia si è dunque ricomposta, trovando la serenità perduta la scorsa settimana ma non è riuscita ad ottenere gli stessi successi delle ultime volte. VOTO 6.

Abbandonato da Stephanie, Marini è dunque tornato in coppia con Miryea, una compagna di viaggio che però giova molto più al suo percorso. L’esuberanza della pupa dona infatti più leggerezza a Marini e alla coppia che, inoltre, riesce ad ottenere sempre punteggi abbastanza positivi nel corso delle prove. VOTO 7,5. I nuovi arrivati Giulia Paolella e Manuel sono i Sandra Mondaini e i Raimondo Vianello del gruppo. La convivenza è difficile sin dall’inizio ma insieme sono molto divertenti e nessuno dei due, nonostante gli scontri, pensa a lasciare l’altro. Una coppia che promette colpi di scena. VOTO 7.

De Santis e Jessica eliminati, problemi per Gianluca e Orazi

Scintille e liti hanno invece caratterizzato la coppia composta da Gianluca Tornese e Giulia Orazi. La secchiona continua ad avere forti limiti a causa della sua timidezza che mettono a rischio il percorso verso la vittoria. Cosa che Gianluca proprio non accetta, tanto da pensare di ‘abbandonarla’ e cambiare la sua secchiona. Alla fine non cede alla tentazione e crede in lei fino alla fine (e conquistano la semifinale). VOTO 7. Puntata molto tranquilla, a tratti un po’ piatta, per Linda e Pisano che, senza particolari ostacoli o problemi, si aggiudicano il primo posto in classifica e la semifinale diretta. VOTO 6,5. Puntata invece molto complicata per De Santis e Jessica. Dopo liti, ripensamenti e momenti di crisi, sono finiti per la terza volta consecutiva al bagno di cultura. Stavolta, però, non sono riusciti a superarlo. Sono loro gli eliminati di questa settimana. Concludono un percorso sicuramente emozionante. VOTO 8.



