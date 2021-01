La pupa e il secchione 2021, pagelle/ Flirt tra Guidi e Stephanie, Pisano star!

La pupa e il secchione e viceversa 2021, le pagelle della prima puntata

Parte col botto La Pupa e il secchione e viceversa 2021. Andrea Pucci conduce e dà nuova linfa a questa edizione. La sua simpatia è come sempre straripante e ben si adatta alle situazioni e ai personaggi del programma. VOTO 8. D’altronde i protagonisti di questa edizione promettono grandi cose e già in questo primo appuntamento regalano perle e momenti esilaranti. La prima puntata ha purtroppo la prima coppia eliminata: si tratta di Mattia e Gandini che perdono la prova “bagno di cultura” contro Laura e Marini. Qualche incertezza iniziale per il bel pupo e la sua secchiona nelle prime domande, mentre Laura e Marini partono alla grande rispondendo in modo giusto a tutti i quesiti. A poco serve il recupero di Mattia che risponde perfino ad una domande sul Mes, visto che il pupo modello e Gandini sono la prima coppia eliminata dal programma.

Tornano ai concorrenti e alle coppie di questa edizione sicuramente promette di essere un grandissimo protagonisti il secchione Matteo Pisano, un vero e proprio genio che riesce però a stare sempre al gioco e anche a mettersi in gioco. È in coppia con la pupa Linda Taddei, al momento ‘offuscata’ dalla luce del secchione. VOTO 8 per lui, 6 per lei. Brilla in questa prima puntata anche il secchione Andrea De Santis, l’appassionato di treni che si è trovato in coppia con Jessica Bucci. Affiatati sin da subito. VOTO 7.

Primo triangolo amoroso, liti, lacrime e…

Ma nella prima puntata de La Pupa e il secchione e viceversa 2021 si è anche parlato d’amore. Sì, perchè pare sia nata già la prima coppia di questa edizione. Alessio Guidi e Stephanie Bellarte hanno subito trovato un forte feeling, un’attrazione fatale che ha scatenato però l’ira e le gelosie della pupa di Guidi, Miryea Stabile. Questo triangolo promette di regalare grossi colpi di scena nelle prossime puntate. VOTO 6,4 per Guidi, 6 per Stephanie e 7 per la spumeggiante Miryea. Non è iniziato benissimo il percorso di Laura Antonelli e Luca Marini. Partenza sottotono e con voti abbastanza bassi. VOTO 5. Passiamo infine alle coppie con le secchione: Gianluca Tornese – volto ben noto al pubblico di Uomini e Donne – è finito in coppia con la severa e molto rigida Giulia Orazi. Due opposti che trovano difficoltà a trovare affinità caratteriali. VOTO 5. Il pupo Matteo Diamante ha trovato Sara Hafdaoui. Una coppia scoppiettante e simpatica che piace. VOTO 7,5. Concludiamo con la secchiona Silvia Gandini, finita in coppia con Mattia Garufi. Partenza lenta la loro ma buona. VOTO 6,5.



