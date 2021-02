La pupa e il secchione 2021, vincitori e pagelle/ Trionfano Miryea e Marini!

La pupa e il secchione 2021, le pagelle della finale

Siamo giunti alla fine di questa edizione de La pupa e il secchione e viceversa con le quattro coppie che, probabilmente, oltre ad essere state le più abili nel gioco, sono state anche le più apprezzate dal web. Di certo è stato così per quella composta da Pisano e Linda. Lui, probabilmente, il secchione per eccellenza, è riuscito però a dimostrare oltre all’intelligenza anche grande simpatia ed ironia nel corso di tutta l’edizione. VOTO 8. È cresciuta molto grazie a Pisano la pupa Linda, che con il suo secchione ha creato una bellissima amicizia che, nel corso delle puntate, è stata molto apprezzata dal pubblico. VOTO 7.5

Andiamo avanti con Gianluca Tornese e Giulia Orazi. Anche il loro è stato un bellissimo percorso, forse quello di crescita maggiore in questa edizione. Lui è riuscito a mostrare un lato di se fragile e molto sensibile, lei ha abbandonato quella forte timidezza, lasciandosi andare. Per entrambi VOTO 8.5.

Luca Marini e Miryea Stabile sono i vincitori de La pupa e il secchione 2021

A giocarsi la finalissima de La pupa e il secchione 2021 sono stati Alessio Guidi e Stephanie Bellarte da una parte e Luca Marini e Miryea Stabile dall’altra. La prima delle due coppie citate è stata forse la più discussa di questa edizione perché protagonista di una storia d’amore. Lui, più che secchione, si è dimostrato un po’ pupo e ha probabilmente fatto prevalere i sentimenti al gioco, così come Stephanie, che non possiamo definire ‘la classica pupa’. Bella la sua sensibilità. VOTO 7. Concludiamo, quindi, con la coppia che ha trionfato in questa edizione: i vincitori Marini e Miryea. Lui, sicuramente, il più stratega (ricordiamo quando divise Guidi e Stephanie perché considerati da lui i più forti!), si scioglie però verso la fine. VOTO 7. Lei la pupa per eccellenza di questa edizione, quasi una nuova Francesca Cipriani: simpatica, svampita, gentile e di gran cuore. VOTO 8,5.

