La pupa e il secchione 2024, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: prova Fitness in esterna

La pupa e il secchione 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata 1° maggio

La pupa e il secchione 2024 non si ferma e torna in onda oggi, mercoledì 1° maggio, con la quarta puntata. Dopo un’altra settimana di convivenza nella villa tra momenti di relax e di studio per arrivare pronte alle varie prove da affrontare, le coppie si ritrovano in studio per sottoporsi al giudizio della giuria composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo che, ogni settimana, non concedendo sconti a nessuno dei partecipanti. A rendere più allegra l’atmosfera sarà come sempre il padrone di casa ovvero Enrico Papi che, non solo racconterà ciò che è accaduto nella villa tra tutti i concorrenti ma metterà alla prova la complicità delle coppie anche con battute improvvise.

Anche questa sera, le coppie, dovranno affrontare una serie di sfide che determineranno la classifica finale e porteranno all’eliminazione di una nuova coppia, ma cosa accadrà esattamente nella puntata in onda oggi?

Anticipazioni La pupa e il secchione 2024: il nuovo Simone Finucci e le prove della serata

Nella scorsa puntata de La pupa e il secchione 2024, dopo il ritiro di Pestarino, è arrivato il nuovo secchione Simone Finucci che, nel corso della quarta puntata in onda questa sera, si presenterà facendosi conoscere meglio. Per aiutarlo ad ambientarsi, gli altri secchioni gli hanno promesso di svelargli i segreti per andare d’accordo con le pupe ed entrare nel loro mondo. Al centro della puntata, tuttavia, ci saranno come sempre le prove che i concorrenti dovranno affrontare per testare le capacità intellettive e fisiche.

La grande novità della puntata è la prova fitness che, oggi, non si svolgerà nella villa ma in esterna ovvero in un parco divertimenti. Spazio, poi, al classico gioco della bottiglia e al quiz si cultura generale mentre a stabilire la classifica saranno i giochi eliminatori cioè la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità che determineranno l’eliminazione di una nuova coppia.

Come vedere in diretta streaming La pupa e il secchione 2024

Tanto divertimento, dunque, nella quarta puntata de La prova e il secchione 2024 la cui diretta televisiva comincerà su Italia 1, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, disponibile sia come app che come sito, inoltre, è possibile seguire contemporaneamente la diretta streaming così come rivedere le puntate già trasmesse o i singoli momenti di ogni appuntamento televisivo.

