La Pupa e il Secchione 2024, finale/ Diretta, vincitori e finalisti: nuove sfide in arrivo, chi vincerà?

Tutto pronto per l’attesissima finale de La Pupa e il Secchione 2024, in onda questa sera, venerdì 10 maggio 2024, in prima serata su Italia 1. Cresce l’attesa per l’ultimo atto del popolare reality comedy prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Enrico Papi, che questa sera annuncerà la coppia vincitrice di questa edizione. A supportare il conduttore in studio è come sempre la giuria, formata da Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo.

Il programma è ormai un cult della televisione italiana e, come riporta il sito di Mediaset Infinity, mette a confronto sempre in chiave ironica due mondi apparentemente agli antipodi. Da un lato c’è il mondo delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, dall’altro quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

Anticipazioni finale La Pupa e il Secchione 2024: quattro coppie ancora in gara

Ma cosa succederà questa sera, nel corso della finale de La Pupa e il Secchione 2024? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, sono quattro le coppie finaliste pronte a giocarsi il tutto per tutto: Camilla De Berardinis e Andrea Valenza, Anastasia Savarese e Federico Silvio Gorrino, Federica Della Volpe e Simone Candido, Annalisa Saggese e Pietro Finucci. Saranno loro a contendersi la vittoria finale a suon di sfide.

Nel corso della serata i protagonisti dovranno affrontare numerose prove, tra cui la Prova Fitness e la prova di Riconoscimento Olfattiva, oltre a due sfide aggiuntive. I secchioni dovranno affrontare una prova in esterna, al mare, mentre le pupe saranno alle prese con poesie da imparare a memoria. Dopo lo Zucca Quiz, ci sarà la prima eliminazione e solo tre coppie arriveranno alle battute finali per contendersi la vittoria. Chi trionferà?

Finale La Pupa e il Secchione 2024, dove vederla in tv e in streaming

La finale de La Pupa e il Secchione 2024 va in onda questa sera, venerdì 10 maggio 2024, in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa. Oltre alla visione in chiaro in tv, il programma è disponibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











