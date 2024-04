La pupa e il secchione 2024, Pestarino si ritira: “Mia madre ha bisogno…”/ Valenza innamorato di Camilla?

La diretta della 3a puntata de La pupa e il secchione 2024 è stata come di consueto entusiasmante e ricca di temi da trattare. Tra giochi di cultura e prove fisiche che hanno messo a dura prova entrambe le compagini, c’è stato un momento in particolare che ha destato la tristezza dei concorrenti. Alessandro Pestarino ha infatti comunicato di dover interrompere l’esperienza a causa di problemi personali. “Purtroppo si sono create delle situazioni familiari, non posso lasciare mia mamma da sola e debbo purtroppo abbandonare questa esperienza. Io sto bene però è una cosa che in qualche modo devo seguire, si tratta di un intervento chirurgico, dal firmare le carte al non lasciare mia madre da sola in ospedale”.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2024, 3A PUNTATA/ Diretta: eliminati Pino e Virginia!

L’annuncio di Alessandro Pestarino ha chiaramente destato la tristezza della sua compagna di viaggio, Annalisa Saggese. La giovane non è riuscita a trattenere le lacrime, confessando di essersi legata davvero tanto al secchione. “Mia madre ha bisogno perchè mio padre è all’estero” – ha spiegato il concorrente de La pupa e il secchione 2024 – “Mi spiace soprattutto per te perchè anche se a volte non ci siamo trovati ho percepito da parte tua una grande partecipazione e interesse”.

Alessio Pino con Virginia, La Pupa e il Secchione 2024/ Dopo il 'colpo di fulmine' la crisi: ecco i motivi

Valenza si dichiara: “Quando vedo Camilla mi emoziono, mi cade l’occhio e…”

Assorbite l’amarezza e la tristezza per il ritiro di Alessandro Pestarino, è giunto poi il momento di passare a temi conditi da un’atmosfera decisamente opposta. A quanto pare la primavera ha fatto effetto sui concorrenti de La pupa e il secchione 2024 e in particolare per Andrea Valenza. Il secchione ha infatti confessato di iniziare a provare un sentimento particolare per la pupa che condivide con lui il viaggio nel reality, Camilla De Berardinis.

“Quando la vedo mi fa un po’ emozionare, mi cade l’occhio quando passa e ci parliamo, anche quando si mette le creme mi emoziono un po’. Chiaramente io cerco di rimanere sul vago, però…”. Queste le parole di Andrea Valenza a proposito delle ‘pulsioni’ emotive che iniziano a palesarsi nei confronti di Camilla De Berardinis. La giovane ha chiaramente glissato sull’argomento, giocando però con argomentazioni sibilline: “Se ricambio? Si vedrà col tempo…”.

Federico con Aurora, La Pupa e il Secchione/ Coppia che piace e che diverte: il "segreto" del secchione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA