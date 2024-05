La pupa e il secchione 2024, semifinale/ Diretta e coppie finaliste: prova di seduzione con Paola Barale

La pupa e il secchione 2024: anticipazioni e diretta semifinale 8 maggio

Mercoledì 8 maggio 2024, in prima serata, Italia 1 trasmette la semifinale de La pupa e il secchione 2024, il reality che mette in collegamento due mondi apparentemente opposti come quello delle pupe e dei secchioni. Al timone del programma che non si è fermato neanche in occasione del Primo Maggio scontrandosi con il Concertone di Roma ci sarà sempre Enrico Papi che, con la sua ironia pungente, è pronto a raccontare le ultime dinamiche delle coppie che, nel corso della serata, per staccare il biglietto per la finalissima, dovranno affrontare una serie di prove.

Fondamentale sarà lo studio fatto durante tutta la settimana per riuscire a conquistare i primi posti della classifica ed evitare, così, l’eliminazione ad un passo dall’ultima puntata. A giudicare tutte le prove sarà la giuria composta da Aldo Montano, Candida Morvillo e Paola Barale.

Le prove della semifinale de La pupa e il secchione 2024

Sono tante le prove previste dalla semifinale de La pupa e il secchione 2024 durante la quale verranno decretate le coppie finaliste. Nel corso della serata non mancheranno la Prova Fitness e lo Zucca Quiz con una gara di nuoto sincronizzato e una prova in esterna sui go kart. Spazio, poi, ad una prova di seduzione con Paola Barale. Infine, dopo i giochi eliminatori della Sfida del muro e del Gioco delle Affinità, una coppia lascerà il programma a un passo dalla finale.

Nel corso della serata, inoltre, ci sarà anche un momento gossip con Camilla e Federica che commentano il rapporto tra Annalisa e Simone. Candido, tuttavia, confesserà di provare qualcosa per una delle concorrenti in gara. Non mancheranno, infine, le discussioni tra i concorrenti pronti a tutti per conquistare la finale.

Come vedere in diretta streaming La pupa e il secchione 2024

Dopo l’eliminazione di Rosaria Dell’Aquila e Gianluca Lonardo nella scorsa puntata, le coppie ancora in gara proveranno a staccare il biglietto per la finale. Per vedere quali coppie riusciranno a diventare finaliste de La pupa e il secchione 2024 basterà sintonizzarsi in prima serata su Italia 1. Prevista, inoltre, la diretta streaming su Mediaset Infinity.

