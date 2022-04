La pupa e il secchione anticipazioni finale/ Vincitori, polemiche: Soleil vs Onestini

La Pupa il secchione 2022, Gianmarco Onestini azzerato da Soleil Sorge: le anticipazioni della finale

Ci siamo, mancano poche ore alla finale de La pupa e il secchione 2022 condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, che vedrà la giudice Soleil Sorge demolire in studio l’ex cognato, Gianmarco Onestini, concorrente al format. In data odierna, martedì 26 aprile 2022, viene infatti trasmessa l’ultima puntata dello show sul connubio di pupe e secchioni, che ha intrattenuto a lungo i telespettatori, tra le polemiche più disparate. Tra queste si ricorda in particolare quella esplosa di recente a margine della squalifica da La pupa e il secchione 2022 di Paola Caruso, in seguito alle minacce di violenza fisica avanzata contro la collega pupa, Mila Suarez, per aver nominato il figlio. A detta dei contestatori entrambe le due pupe meritavano la squalifica da La pupa e il secchione 2022, dal momento che in seguito alle minacce di Paola, Mila si era lasciata andare in preda all’ira, tanto da far volare un bicchiere di vetro nella vila capitolina in cui risiedono pupe e secchioni. E non mancano scontri accessi alla finale de La pupa e il secchione 2022.

La terza giudice che compone la giuria del format con Antonella Elia e Federico Fashion Style, Soleil Sorge, azzera letteralmente l’ex cognato nonché fratello dell’ex fidanzato storico Luca Onestini, Gianmarco Onestini, assegnandogli uno zero spaccato come voto sintetico al termine di un’esibizione che vede il laureando in Giurisprudenza e secchione performare in coppia con la pupa Mila Suarez, ex storica di Alex Belli (ormai ex compagno di chimica artistica di Soleil Sorge al Gf vip). E se da una parte -tra i detrattori della giudice- c’è chi scommetterebbe che lo zero di Soleil sia dovuto a questioni di cuore e acredine verso Gianmarco e Mila, dall’altra parte le anticipazioni della finale targata La pupa e il secchione 2022 ci rivelano che in puntata il pubblico spettante in studio si schiera compatto dalla parte della modella italo-americana. Come? Gli spettatori fischiano Mila Suarez e Gianmarco Onestini, tanto che poi interviene l’altra giudice Antonella Elia, invitando il pubblico in studio a non accanirsi contro la coppia azzerata da Soleil Sorge. A vincere la finale dello show dedicato a pupi e secchione, alla fine, è la coppia formata da Maria Laura De Vitis e il secchione Edoardo. Alla sfida per la vittoria finale, contro la coppia che si rivela vincitrice, si schiera per la finalissima la coppia Alessandro De Meo ed Emy Buono.

Secondo quanto testimoniato dalle talpe presenti alla registrazione della finale de La pupa e il secchione 2022, poi, nel ruolo di super pupo per una notte presenzia in puntata Giucas Casella, protagonista come Soleil Sorge del Grande fratello vip 6. Altro super ospite è Luigi Mario Favoloso, per un’apparizione tv importante, dove l’influencer registra una proposta di nozze avanzata alla pupa fidanzata Elena Morali. Ma non è tutto. Questo perché anche i giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style dimostreranno al pubblico tv il loro talento. La giudice Soleil diverrà pupa e al contempo secchiona eseguendo una rivisitazione personale di Toxic, hit storica del Pop targato Britney Spears. Federico Fashion Style si esibirà sulle note di una canzone brasiliana e Antonella Elia si ispirerà alla diva Marilyn Monroe, in “Diamonds are a girl’s best friend” “.

