La Pupa e il Secchione anticipazioni: “Lite tra Morali e Caruso”/ “Scalfi rubacuori”

La Pupa e il Secchione show, le anticipazioni di Barbara D’Urso

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 sarà ricca di colpi di scena. Domani 12 aprile, su Italia 1, ci attende il nuovo appuntamento con lo show condotto da Barbara D’Urso che, a Pomeriggio 5, ha oggi già rivelato qualche anticipazioni su ciò che vedremo domani. Non sono mancate liti in villa nel corso della settimana ma anche nuovi avvicinamenti.

Il primo scontro, testimoniato da un filmato mandato in onda, ha come protagonisti Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, nato a causa di Mila Suarez. Quest’ultima rompe l’equilibro della coppia, insinuandosi tra i due con tanto di ruolo di “pupa insidiosa”. Ma non è l’unico scontro nato in villa. La D’Urso ha infatti annunciato che a continuare a litigare sono anche Paola Caruso ed Elena Morali.

Paola Caruso è arrivata da poco nella villa de La Pupa e il Secchione show, dopo essersi rimessa da alcuni problemi di salute. Ha però ritrovato la sua ex amica Elena con la quale, dopo il dissapore in studio, gli scontri sono proseguiti in villa. Come sarà andata a finire tra le due? Non solo liti però questa settimana: Barbara D’Urso fa sapere infatti che una delle secchione di questa edizione si è innamorata di Nicolò Scalfi. Anche in questo caso il nome sarà però svelato in diretta domani sera. Infine il nome della pupa per una sera della quinta puntata, Malena, che metterà in difficoltà i protagonisti de La pupa e il secchione show con una prova di seduzione.

