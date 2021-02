La pupa e il secchione e viceversa 2021/ Concorrenti e diretta: ospiti Francesca Brambilla e Ambra Lombardo

La pupa e il secchione e viceversa 2021: anticipazioni semifinale 18 febbraio

Giovedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, Andrea Pucci, con Francesca Cipriani, conduce la semifinale de La pupa e il secchione e viceversa 2021. Quello che va in onda questa sera è il quinto e penultimo appuntamento del programma di Italia 1 che, nelle precedenti puntate, ha regalato numerosi colpi di scena come la nascita dell’amore tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi e l’interesse del secchione Andrea De Santis per la secchiona Giulia Orazi. La semifinale de La pupa e il secchione 2021 sarà ricca di ospiti e porterà all’eliminazione di una coppia che dovrà rinunciare alla finale e al premio da 20mila euro. Sono ancora cinque le coppie in gara e, anche questa sera, non mancheranno tante prove e sfide che tutti i concorrenti dovranno superare per staccare il biglietto per la finalissima.

La pupa e il secchione 2021: le coppie in gara

Cinque coppie sono pronte a sfidarsi nella semifinale de La pupa e il secchione 2021 per provare a conquistare la finale e sperare di portare a casa il premio da 20mila euro. A sfidarsi, questa sera, saranno: la coppia, anche nella vita, formata da Stephanie e Guidi che hanno regalato baci e coccole al pubblico di Italia 1 e che sono riusciti a tornare insieme grazie al Forziere, protagonista della scorsa settimana, Miryea e Marini; Linda e Pisano che hanno formato una coppia dalla prima puntata e che sono sempre più affiatati; i Viceversa Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel. Quest’ultima coppia è entrata in gioco nella terza puntata dividendo il resto del gruppo. Se Manuel ha conquistato la simpatia degli altri concorrenti, la stessa cosa non è accaduta a Paolella.

Le prove e gli ospiti de La pupa e il secchione 2021

Chi sono gli ospiti della semifinale de La pupa e il secchione e viceversa 2021? Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri. Ambra Lombardo, la professoressa di lettere, ex concorrente di Grande Fratello 16, interrogherà pupe e pupi mentre con Giorgio Mastrota e Francesca Brambilla, i concorrenti dovranno affrontare la “prova televendita”. Come sempre, la puntata si concluderà con il “Bagno di cultura” che decreterà la coppia eliminata.



