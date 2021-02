La pupa e il secchione e viceversa 2021/ Diretta, concorrenti e eliminati: il Forziere cambia…

LA PUPA E IL SECCHIONE 2021: ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO

Giovedì 11 febbraio, in prima serata su Italia 1, Andrea Pucci, insieme alla madrina Francesca Cipriani, conduce la quarta puntata de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Nella villa, i dissapori tra i concorrenti non mancano. In particolare, alla fine della scorsa puntata, al centro delle critiche è finito Marini per aver diviso la coppia formata da Guidi e Stephanie e per aver mandato al Bagno di cultura la coppia di Viceversa formata da Hafdaoui e Matteo che è stata poi eliminata. L’ingresso del nuovo pupo Manuel Amati e della secchiona Paolella ha scatenato nuove dinamiche tra i concorrenti. In particolare, a causare qualche malumore è stata Paolella che è considerata troppo invadente. L’ingresso in un gruppo già collaudato, dunque, sta causando diversi problemi agli ultimi arrivati. Procede, inoltre, la storia d’amore tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi mentre il secchione De Santis continua a corteggiare la secchiona Orazi.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2021: IL FORZIERE

Il protagonista della quarta puntata de La pupa e il secchione e Viceversa 2021 sarà il Forziere che darà la possibilità ai concorrenti di poter cambiare il proprio partner ribaltando, ancora una volta, le coppie dopo i due precedenti ripensamenti. Non tutti, però, avranno tale possibilità. Molto dipenderà dalla fortuna. All’interno del baule ci saranno due cuori: uno rosso, che permetterà di cambiare partner prendendo anche i suoi punti in classifica, e uno nero, che farà perdere due punti alla coppia del concorrente che lo pescherà. Toccherà ad Andrea Pucci chiedere ad ogni singolo concorrente se vorrà utilizzare o meno il forziere.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2021: LE PROVE E GLI OSPITI

Anche questa sera, la coppie dovranno affrontare diverse prove. Si partirà con la prova “Nei tuoi panni” che porterà i concorrenti a scambiarsi i vestiti nel minor tempo possibile. Prova in esterna, poi, con Vladimir Luxuria mentre con la “Prova Comizio” si metterenno alla prova tenendo un vero comizio politico. Tornerà, poi, l’appuntamento con il Professor Diego Verdegiglio e ci sarà tempo anche per la “prova musicale” con con lo YouTuber e musicista polistrumentista Mark The Hammer. E ancora la prova di riconoscimento “Coccole” e il “Syntony Test” e, infine, il Bagno di cultura con ospiti Francesca Barra e Vladimir Luxuria al termine del quale un’altra coppia sarà eliminata.



