La pupa e il secchione e viceversa 2021/ Eliminati e diretta: nuovo ripensamento e…

ANTICIPAZIONI LA PUPA E IL SECCHIONE 2021 PUNTATA 4 FEBBRAIO

La pupa e il secchione e viceversa 2021 torna in onda oggi, giovedì 4 febbraio, in prima serata su Italia 1. Andrea Pucci, insieme a Francesca Cipriani, condurrà la terza puntata del reality show che unisce due mondi, apparententemento contrapposti come quello delle pupe e dei secchioni. L’appuntamento di oggi regalaerà nuovi colpi di scena e tanto divertimento. Dopo il ripensamento delle pupe e delle secchione della settimana scorsa, questa sera ci sarà un nuovo ripensamento. Stavolta saranno i secchioni e i pupi a poter decidere se cambiare o meno la propria compagna. A creare nuove dinamiche all’interno della villa che ospita i concorrenti de La pupa e il secchione 2021 sarà l’ingresso di un nuovo pupo che non sarà accolto nel migliore dei modi dai pupi Gianluca e Matteo che non nasconderanno la paura di perdere le loro Secchione.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2021: LE PROVE DI OGGI

Le coppie de La Pupa e il secchione e viceversa 2021 dovranno affrontare diverse prove come quella della conduzione di un talk show. Dovranno affrontare anche una prova fisica ricco di insidie. Spazio, poi, al temutissimo interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio e alla prova “Stilisti per un giorno”. Tornerà anche la prova di riconoscimento, “Acchiappa Pupe”, e il “Syntony Test” il cui argomento principale sarà il futuro. L’ultima prova, come sempre, sarà il Bagno di cultura che decreterà l’eliminazione di una coppia. Nella villa, inoltre, continuano a nascere le simpatie. Il feeling tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi aumenta mentre il secchione De Santis chiederà alla secchiona Orazi di conoscersi meglio.

GLI OSPITI

Tanti ospiti per la terza puntata de La pupa e il secchione e Viceversa 2021 che si metteranno a disposizione dei concorrenti partecipando anche alle varie prove. Francesca Barra e Cristiano Malgioglio saranno gli ospiti del bagno di cultura mentre Jo Squillo sarà la protagonista della prova “Stilisti per un giorno”. Roberto Giacobbo metterà alla prova i concorrenti durante la conduzione del talk show di cui ospite speciale sarà Enzo Salvi. Sarà una puntata ricca di eventi, divertimento e ospiti, dunque, quella in onda questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA