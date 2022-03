La Pupa e il Secchione, opinionisti e concorrenti/ Soleil Sorge, ex di Alex Belli e…

La pupa e il secchione di Barbara D’Urso: le anticipazioni

Ci siamo, manca poco al via a La pupa e il secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso, e nella giornata dello scorso 2 marzo 2022 -in occasione dell’appuntamento tv di Pomeriggio 5- è stato mandato in onda il promo di lancio del rinnovato format sull’eterno connubio pupe & secchioni, le cui anticipazioni tv sono ghiotte di succose novità, che coinvolgono anche Soleil Sorge (tra i vipponi favoriti alla vittoria del Gf vip 6, secondo i bookmakers, ndr). Si parte con la data d’inizio per lo show, fissata per il 15 marzo 2022, quando avverrà il debutto su Italia 1 con una nuova conduzione per Carmelita (timoniera di Pomeriggio 5, ndr) in casa Mediaset. Ma c’è di più.

Per ciò che si anticipa del cast dei protagonisti, secondo Novella 2000, a coprire il ruolo di pupe sarebbero tre ex gieffine, quali Asia Valente, Mila Suarez e Flavia Vento, l’ex L’isola dei famosi Paola Caruso, e l’ex fidanzata toy-girl di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, passata al centro del gossip anche per una presunta liaison con “il gabbiano” di Uomini e donne, ovvero l’ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti. Per ciò che concerne i secchioni (sono tempi durissimi per loro, in un mondo fatto di apparenze scolpite dai bisturi e perfezione del contenitore, a svantaggio della qualità del contenuto, ndr), invece sarebbe quotato l’amico storico di Alfonso Signorini, Aristide Malnati, che ha alle spalle un’esperienza tv a L’isola dei famosi e al Grande fratello vip.

Dal Gf vip 6 a La pupa e il secchione 2022 è un attimo per Soleil Sorge

Nel frattempo, si rileva inoltre un’importante possibilità per la colonna portante del Gf vip 6 in corso, che terminerà alla messa in onda della puntata finale a breve. Si tratta di Soleil Sorge. Dopo aver chiuso il triangolo della Casa, sacrificando il suo amore per Alex Belli con un un bacio saffico di solidarietà femminile alla promessa sposa dell’attore, Delia Duran, la gieffina italo-americana potrebbe molto presto avere il suo riscatto in tv, secondo Dagospia. A quanto pare, infatti, proprio Soleil è tra i vip più quotati per il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione show 2022, insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Se il trio della giuria in questione dovesse confermarsi, questa novità manderebbe senz’altro in visibilio i fan sfegatati della modella italo-americana, che in queste ore non vive un momento facile nella Casa più spiata d’Italia, dal momento che non si sente supportata né dal pubblico tv né dal resto dei vipponi in gioco. Che lei possa vincere il Gf vip 6? Chissà! Nel frattempo, si vocifera che Barbara D’Urso potrebbe presenziare alla finale del Gf vip, per promuovere l’inizio de La pupa e il secchione 2022, il cui primo appuntamento tv è previsto proprio all’indomani del “gran final” del reality dei vipponi. Si prospetta, quindi, un finale stellare per il Grande fratello vip in corso. Non ci resta, intanto, che attendere l’epilogo del reality, per saperne di più.



