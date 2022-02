La Pupa e il Secchione sarà vip/ Barbara D’Urso conduttrice. I nomi dei concorrenti…

Sarà un’edizione anche vip quella del reality “La Pupa e il Secchione“, presto su Italia 1 con la nuova edizione, condotta magistralmente – udite, udite! – da Barbara D’Urso, che ha accettato con gioia e ampia disponibilità.

Sì, perché quando la rete chiama, Barbara c’è e porterà tutto il suo pubblico e la sua audience su Italia 1, dove il format sarà sicuramente un successo, con molte Pupe e Secchioni scelti nel mondo della Barbarella Nazionale. Il programma verrà girato in studio per la diretta e Pupe e Secchioni dormiranno in una grande villa.

Memo Remigi: "Barbara D'Urso voleva sposarmi e avere un figlio"/ "La lasciai perché…"

Sarà un reality che racconterà anche storie, una sorta di GF by D’Urso, che ha scelto, come opinionisti, Antonella Elia e Federico Fashion Style. E chi saranno i concorrenti? Probabilmente, tra le Pupe, ci sarà Flavia Vento, dopo essere stata esclusa da L’Isola dei Famosi perché non si è voluta vaccinare, pur non essendo una no vax; i personaggi pubblici dovrebbero dare il buon esempio sul vaccino, ma lei è stata irremovibile, nonostante gli ultimatum della produzione! Forse cederebbe, se il suo amato Tom Cruise le chiedesse di raggiungerlo negli States?

Barbara D'Urso ultimo saluto a Paolo Calissano/ "Fragilità ha preso il sopravvento"

“LA PUPA E IL SECCHIONE”: I NOMI DEGLI ALTRI CONCORRENTI…

Per ciò che concerne le altre novità legate alla prossima edizione de “La Pupa e il Secchione”, come vi abbiamo anticipato abbraccerà il mondo dei personaggi famosi, emulando dunque il percorso di metamorfosi affrontato negli ultimi anni dal Grande Fratello, reality show di punta di Canale 5.

Barbara D’Urso tra i suoi concorrenti potrà contare, tra gli altri, sulla fidanzata, quasi incinta, di Amedeo Goria (Vera Miales), oltre che su Paola Caruso, Mercedes Henger e, tra i Secchioni, Aristide Malnati. Ne vedremo delle belle, ma siamo sicuri che lo share non deluderà nessuno, avendo alla guida del format una professionista e una donna di tv e spettacolo come Barbara D’Urso!

Show Dogs Entriamo in scena/ Streaming della spy comedy in onda su Rai 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA