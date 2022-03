La pupa e il secchione show 2022, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Mila Suarez e…

La pupa e il secchione show 2022, anticipazioni e diretta prima puntata

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, l’attesa sta per finire. Oggi, martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1, Barbara D’Urso conduce la prima puntata de La pupa e il secchione Show 2022. Per la nuova edizione del reality show, Barbara D’Urso ha voluto che La pupa e il secchione tornasse ad essere un vero e proprio spettacolo. I pupi e le pupe, i secchioni e le secchione vivranno così in una splendida villa in cui oltre a conoscersi, dovranno studiare per superare le varie prove, ma ogni martedì sera si recheranno in studio per la puntata settimanale in cui saranno sottoposti al giudizio della giuria.

Il programma che rappresenta la nuova scommessa professionale di Barbara D’Urso debutta ufficialmente questa sera e farà compagnia al pubblico di Italia 1 per otto puntate. Il format è quello classico: il mondo dei secchioni e delle belle e viceversa entrano in contatto per conoscersi e scambiarsi conoscenze nei rispettivi settori. Le pupe, così, proveranno a donare fascino e sensualità ai secchioni mentre i secchione proveranno a trasmettere un po’ di conoscenze alle pupe.

I concorrenti de La pupa e il secchione Show 2022

I concorrenti de La pupa e il secchione Show 2022 che vivranno in una villa spettacolare e che ogni settimana, in studio, dovranno affrontare prove culturali e di coraggio affrontando anche il giudizio di una giuria durissima sono ventidue e sono divisi in undici coppie. Tra i concorrenti alcuni sono volti noti e che hanno partecipato, in alcuni casi, ad altre trasmissioni mentre altri sono volti sconosciuti che, per la prima volta, si mettono in gioco davanti alle telecamere.

Tra i concorrenti già annunciati e conosciuti dal pubblico ci sono: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, l’ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo, l’ex gieffino e fratello di Luca Onestini ovvero Gianmarco Onestini. Tra i secchioni, invece, spiccano il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e l’archeologo Aristide Malnati che ha già partecipato al Grande Fratello Vip.

La giuria de La pupa e il secchione Show 2022

I concorrenti de La pupa e il secchione Show 2022, ogni settimana, dovranno affrontare il giudizio in studio di una giuria compsta da Federico Fashion Style che potrà esprimere il proprio parere sul look delle pupe e dei secchione, da Soleil Sorge, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e che potrà giudicare l’arte seduttiva sia delle pupe che dei pupi e Antonella Elia.

Tuttavia, durante la prima puntata, la Elia non sarà presente in giuria a causa del covid. “Sono in una situazione un poco bizzarra – ha detto – sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà“. Non si sa, tuttavia, chi prenderà il suo posto anche se circola il nome di Dayane Mello.

