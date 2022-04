La pupa e il secchione show 2022 4a puntata/ Diretta eliminati: Paola Caruso vs Elena

Diretta La pupa e il secchione show 2022: commento live 5 aprile 2022

Durante la puntata di questa sera ci sarà una nuova coppia composta dalla pupa Paola Caruso che si è presentata dicendo: “Non c’è una più pupa di me, non esiste!”. Non appena approdata in studio la donna si è subito cimentata con lo Zucca Sprint in cui ha dovuto riconoscere la foto di Hillary Clinton.

Paola ha subito fatto conoscenza della coppia composta da Aristide Malnati e Elena Morali definita dal secchione come una “Pupa secchiona” che durante il corso di questa settimana si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il secchione ha spiegato il rapporto tra lei e la pupa definendolo “Amicizia di intensità crescente, che prevede piccoli momenti di gioia”. Anche la donna ha ammesso: “Lui ha detto che è una dimostrazione di puro affetto”. Elena nel corso di questa settimana ha anche fatto alcune confessioni sulla nuova pupa: “Paola Caruso e il mio fidanzato si sono visti a casa mia. Abbiamo discusso e non ho creduto alla sua versione. Vorrei avere dei chiarimenti”. Paola Caruso ha deciso di dare alla ragazza la tanto attesa spiegazione: “Tu non mi hai creduto, però con il tuo fidanzato ci sta, con me che sono una tua amica e ti vogli bene mi blocchi”. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

Alex Belli spunta fuori dal cespuglio

Come tutti i martedì, anche questa sera ha inizio una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show dopo l’eliminazione di Nicolò Scalfi e Vera Miales. Durante questa settimana, dopo l’abbandono di Flavia Vento il secchione Aristide ha ritrovato una nuova vitalità ed una nuova energia grazie alla pupa Elena Morali. La puntata si apre subito con l’assenza di Mila e Mirko che sono rimasti in Villa chiusi nella loro stanza per incontrare Alex Belli che è apparso in puntata nascosto da dietro un cespuglio. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta quarta puntata

Puntata imperdibile quella de La pupa e il secchione show 2022 in onda questa sera su Italia 1. Barbara D’Urso condurrà il quarto appuntamento che vedrà l’arrivo in studio di un popo per una sera che ha animato per sei mesi la casa del Grande Fratello Vip 2021. Come è stato ampiamente annunciato e come ha confermato Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5, questa sera, arriverà Alex Belli che avrà un incontro ravvicinato con l’ex fidanzata Mila Suareaz e con Soleil Sorge con cui ha avuto un rapporto speciale. Belli, tuttavia, incontrerà anche il migliore amico Mirko Gancitano che, nella vita de La pupa e il secchione, fa coppia fissa con Mila Suarez.

Ma cosa farà Alex Belli nel corso della quarta puntata? “Lui entra come super pupo per una sera. Avrà due missioni ben precise. Incontrerà Mila, Mirko e Soleil. Arriverà come rotagonista, ma anche come fotografo e ballerino“, ha annunciato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

L’arrivo di Paola Caruso e il ritorno di Flavia Vento

Nel corso della quarta puntata de La pupa e il secchione show 2022, dopo i problemi di salute e il ricovero in ospedale, entrerà finalmente in gioco una pupa d’eccezione come Paola Caruso. “Siamo arrivati alla terza puntata alla quarta finalmente entrerò”, ha scritto Paola Caruso su Instagram annunciando il suo ingresso in gioco.

Nel corso della serata, inoltre, arriverà anche Flavia Vento che, dopo aver abbandonato la villa, tornerà a parlare dei motivi che l’hanno spinta a lasciare il reality dopo pochi giorni. Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, la Vento svelerà nuovi dettagli del suo abbandono?

La pupa e il secchione show 2022:

La verità di Vera Miales su Amedeo Goria

Dopo essere stata eliminata al termine della terza puntata de La pupa e il secchione Show 2022 insieme al secchione Nicolò Scalfi, in studio, arriverà Vera Miales. L’ex pupa, ai microfoni di Barbara D’Urso, racconterà i dettagli dell’avventura vissuta nella villa e del rapporto con Nicolò che Vera avrebbe voluto vedere ancora in gioco, ma soprattutto, svelerà la verità sul suo rapporto con Amedeo Goria.

Il padre di Guenda Goria e suocero di Mirko Gancitano, ospite di Barbara D’Urso all’interno della puntata di Pomeriggio 5 del 5 aprile, ha spiegato che la relazione con Vera si è un po’ raffreddata non confermando, però, la rottura. Quale sarà, invece, la versione di Vera Miales? Lo scopriremo questa sera.











