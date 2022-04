LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, 5a PUNTATA/ Diretta, eliminati: Malena ospite

Diretta La pupa e il secchione show 2022: commento live 12 aprile 2022

Barbara D’Urso apre la quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022 con un aggiornamento importante: “Sono accadute cose molto forti, ma prima partiamo con il sorriso…“, le parole della conduttrice. Spazio dunque all’ingresso trionfale di Mila Suarez, che poi decide di sedersi da sola nella gradinata dei concorrenti. La D’Urso manda un brevissimo filmato che riguarderebbe una lite furiosa scoppiata tra la showgirl sudamericana e Paola Caruso, con la quale si è arrivata forse ad una vera e propria aggressione.

Maria Laura De Vitis, è crisi con Gianmarco Onestini/ "O stai con me oppure…"

La conduttrice manda la pubblicità, ma al ritorno in studio si farà chiarezza su questa vicenda. Sul web c’è già chi parla di espulsione per la Caruso. Cosa succederà? E soprattutto quali provvedimenti verranno presi? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La pupa e il secchione show 2022, anticipazioni e diretta quinta puntata

Appuntamento imperdibile con La pupa e il secchione show 2022 in onda questa sera su Italia 1. Come annunciato da Barbara D’Urso durante l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, sarà una puntata ricca di tensione per alcuni provvedimenti disciplinari che saranno adottati nel corso della serata in seguito ad una lite furiosa tra Mila Suarez e Paola Caruso. Stando alle anticipazioni svelate da Barbara D’Urso, nel corso della scorsa notte, tra la Suarez e la Caruso sarebbe scoppiata una lite che avrebbe poi portato ad una vera aggressione.

Laura Comaschi divide i social/ Con Orlando Puoti forma una coppia bizzarra…

Pare, infatti, che la Suarez abbia rivolto delle parole forti alla Caruso la cui reazione sarebbe stata forte. Nel litigio, inoltre, dovrebbe essere stato coinvolto anche Gianmarco Onestini che, con la Suarez, ha instaurato un rapporto d’amicizia. Cosa accadrà, dunque, questa sera nello studio de La pupa e il secchione show 2022? Quali provvedimenti disciplinari saranno adottati? Lo scopriremo nel corso della serata.

Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis lontani: Mila Suarez troverà il secchione?

Tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, inizialmente, sembrava esserci molto feeling. La pupa non aveva nascosto il proprio entusiasmo per poter avere come secchione Onestini il quale, tuttavia, giorno dopo giorno, si è avvicinato sempre di più a Mila Suarez la quale ha avuto come compito quello di insidiare le altre coppie e scatenare la gelosia delle pupe. Nel mirino della Suarez è così finita proprio la coppia formata da Gianmarco e Maria Laura la quale non ha nascosto la gelosia nei confronti di Mila.

Gianmarco Onestini stroncato da Francesco Chiofalo/ "Il giorno prima mi ha detto…"

Una gelosia che non è passata inosservata a Gianmarco il quale, nel corso di una discussione con Maria Laura, ha giocato a carte scoperte. “Ti dà fastidio che io trascorra del tempo con lei perchè non sopporti Mila”, ha detto Gianmarco nel video di anticipazioni mostrato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

La pupa e il secchione show 2022: il ritorno di Flavia Vento e Malena pupa per una sera?

Nel corso della quinta puntata de La pupa e il secchione show 2022 ci sarà il ritorno di Flavia Vento che, dopo aver abbandonato la villa, chiederà di poter essere riammessa. Per convincere tutti indosserà i panni della sirena intonando il famoso canto. Riuscirà a raggiungere l’obiettivo convincendo anche i giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Syle?

Dopo Lulù Selassiè che è stata pupa per una sera e Alex Belli, pupo per una sera, anche questa sera, in studio, arriverà una pupa d’eccezione ovvero Malena. L’attrice insegnerà l’arte della seduzione alle secchione e ai secchioni, ma metterà anche alla prova pupe e pupi. Sarà, dunque, una super puntata come ha annunciato Barbara D’Urso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA