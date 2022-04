La pupa e il secchione show 2022, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: Luca Onestini vs Soleil…

La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta sesta puntata

La pupa e il secchione show 2022 torna in onda oggi, martecì 19 aprile, in prima serata su Italia 1, con una puntata assolutamente imperdibile. Barbara D’Urso, con la giuria formata da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Styles, è pronta a regalare al proprio pubblico una serata divertente in cui, tuttavia, non mancheranno i colpi di scena. Anche questa sera, infatti, ci sarà un grande ritorno. Dopo quello di Flavia Vento, nella scorsa puntata, questa sera, tornerà in studio Paola Caruso.

L’ex Bonas di Avanti un altro, nel corso della quinta puntata del reality show, in seguito ad un durissimo litigio con Mila Suarez, è stata espulsa dal programma. Questa sera, però, Paola Caruso tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico, alla stessa Barbara D’Urso e alla giuria. Ci sarà anche un confronto chiarificatore con Mila Suarez?

L’arrivo di Luca Onestini e il confronto con Soleil Sorge

Il momento più atteso della sesta puntata de La pupa e il secchione show 2022, tuttavia, sarà quello che vedrà come protagonista Luca Onestini. Il fratello di Gianmarco Onestini arriverà in studio per fare una sorpresa al fratello che, nel corso della scorsa puntata, ha scelto di fare coppia con la pupa Mila Suarez. L’arrivo in studio di Luca Onestini sta già scatenando la curiosità del pubblico per l’incontro con Soleil Sorge con cui ha avuto una storia dopo averla scelta a Uomini e Donne.

Dopo la fine della storia giunta durante la partecipazione di Luca al Grande Fratello Vip, Onestini e Soleil non si sono più incontrati. La sorpresa al fratello Gianmarco sarà l’occasione anche per un confronto con la Sorge che, da giudice de La pupa e il secchione show, non ha risparmiato critiche a Gianmarco?

Alessia Macari pupa per una sera a La pupa e il secchione show 2022

Dopo Lulù Selassiè, Alex Belli e Malena, anche questa sera, La pupa e il secchione show 2022 avrà un protagonista speciale. A ricoprire, per una sera, il ruolo di pupa, sarà Alessia Macari, l’ex Ciociata di Avanti un altro nonchè vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Mamma e moglie, Alessia Macari è pronta ad insegnare alle pupe, ma anche alle secchione le armi di seduzione infallibili per conquistare un uomo.

Cos’altro accadrà nel corso della puntata? Per Mirko Gancitano, in occasione del primo anniversario di fidanzamento con Guenda Goria, ci sarà una sorpresa da parte della fidanzata mentre la pupa Emy Buono scoprirà se è riuscita a far scoppiare una coppia. Anche questa sera, poi, il bagno di culture decreterà l’eliminazione di un’altra coppia che dovrà rinunciare alla semifinale.

